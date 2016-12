Nogometni klub iz Kopra je jeseni dvignil največ prahu v prvi ligi. Odkar se je župan Boris Popovič pred letom dni tesno vključil v delovanje kluba, se na Bonifiki pojavljajo številna ugibanja, kakšna bo sploh prihodnost obalnega prvoligaša.

Potem ko so v klubu naredili veliko čistko v igralskem in trenerskem kadru, je v javnosti največ zanimanja vzbudilo finančno in organizacijsko prestrukturiranje kolektiva. Koper se je želel s poenostavljeno prisilno poravnavo izogniti stečaju, saj so v klubu prijavili za 3,5 milijona evrov dolga. Sumljivi posli z neznano agencijo iz davčnega raja na Maršalovih otokih je Koper dobil sloves neurejenega kluba, zato so tudi pri glavnem sponzorju Luki Koper zahtevali, da se ime podjetja umakne iz imena nogometnega kluba. Ker je eden največjih upnikov kluba Milan Mandarić svoje terjatve v višini slabega milijona evrov prodal družbi Delona, ni izključeno, da bo njen lastnik in kontroverzni reški poslovnež Boško Županović neposredno upravljal klub.

Koper se jeseni prav tako ni mogel pohvaliti z ugodnimi rezultati. Med prvenstvom je uprava kluba trenerja Milana Obradovića zamenjala s Hrvatom Igorjem Pamićem in v klub pripeljala nekdanjega zvezdnika evropskih nogometnih igrišč Danijela Pranjića. Po podatkih podjetja Instat Football je Pranjić najkoristnejši koprski nogometaš, saj se je njegov indeks ustavil pri številki 227. Pranjić je za Koper odigral dvanajst tekem, vpisal je tri asistence in imel 82-odsotno natančnost pri podajah. Od treh vratarjev je največ minut na igrišču (1163) zbral Vasja Simčič in ob 15 prejetih golih zbral 42 obramb.

Med izpostavljenimi koprskimi igralci je tudi Matej Pučko, ki je s tremi goli in dvema asistencama najučinkovitejši v moštvu. Pučko je zbral tudi največ ključnih podaj (15), medtem ko je Senijad Ibričić največkrat oddal žogo (856), novopečeni reprezentant Gregor Sikošek pa je tekmecem odvzel največ žog (109), se v obrambi največkrat spustil v dvoboje z nasprotniki (215) in največkrat startal na žogo (84). Ob 26 prejetih zadetkih je največ napak (6) storil Toni Datković.

