Gradbenemu delavcu, ki so mu po poškodbi pri delu glede na odločitev sodišča mesečno odmerjali za okoli 300 evrov neto prenizko bolniško nadomestilo, bodo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) denar povrnili. Tako so nam potrdili včeraj, za kakšno vsoto gre, pa še ni znano. Prav tako še niso ugotovili, koliko in katerim delavcem so po letu 2013 bolniško nadomestilo odmerjali od zajamčene plače 238 evrov.

Pri ZZZS nameravajo odločitvi višjega delovnega in socialnega sodišča, po kateri bi morali pri izračunih bolniških nadomestil po letu 2013 upoštevati vsaj minimalno plačo (trenutno znaša 791 evrov), sicer oporekati z revizijo. Tudi če bi se izkazalo, da so nadomestila res odmerjali napačno, pa za zdaj ne razmišljajo o povračilih preostalim delavcem. Odločali bi se od primera do primera, domnevajo.

Če se tega ne bodo lotili, bi se lahko pri ZZZS soočili s poplavo zahtevkov delavcev, dodatnimi sodnimi stroški in obrestmi, je opozoril. »Bodo čakali, da se pred vrati pojavi nekaj sto delavcev, ki so ugotovili, da imajo pravico do višjega nadomestila? Vprašajo naj se, ali jim bo finančno bolj ustrezalo tiščanje glave v pesek ali pa soočenje z dejstvi, tako da delavce poplačajo in končajo to sramoto,« je dejal Lukić. Pravica do nadomestila za bolniško odsotnost je določena z ustavo, institucije pa je ne morejo interpretirati vsaka po svoje, je še opozoril Goran Zrnić , ki v Svetovalnici za migrante delavcem pomaga ob težavah pri odmeri nadomestil.

Ocene, koliko delavcev bi bilo lahko prizadetih, so različne, segajo pa od sto do nekaj sto ljudi. V Svetovalnici za migrante, kjer v dosedanjih potezah ZZZS pri spornih nadomestilih vidijo tiščanje glave v pesek, medtem že pripravljajo ovadbe zoper odgovorne za napačno odmerjanje. »Od zavoda zahtevamo, da napravi revizijo postopkov, v katerih je bilo nadomestilo delavcem napačno obračunano. S temi delavci naj pri ZZZS stopijo v stik in jim izplačajo razliko do bolniškega nadomestila, kakršno bi morali prejemati,« je dejal Goran Lukić iz svetovalnice.

O nadomestilih še v skupščini ZZZS

Kot smo v Dnevniku že poročali, bi bila lahko prelomna ravno odločitev sodišča o delavcu, ki je med bolniškim dopustom prejemal le okoli 300 evrov na mesec oziroma polovico premalo. ZZZS je pri odmerjanju bolniških nadomestil, ko niso znani podatki o osnovi zanje, do lanskega septembra upošteval zajamčeno plačo 238 evrov. Glede na novembrsko sodbo, ki ji pri ZZZS oporekajo, so dolgo ravnali napačno. Zajamčena plača se je namreč uporabljala le do leta 2013, ko je začel veljati novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ta je kot najnižjo osnovo za obračun prispevkov od plače in nadomestil za leti 2013 in 2014 določil minimalno plačo, je ugotovilo sodišče. ZZZS jo od lanske jeseni res upošteva, kadar nima podatkov o osnovi za odmero nadomestila. Še vedno pa znižana nadomestila prejemajo delavci, ki so jim delodajalci izplačevali plačo, nižjo od minimalne. Da ravnajo prav, jim pritrjujejo tudi na ministrstvu za zdravje, pravijo na zdravstveni blagajni. Upravni odbor ZZZS je ministrstvo minuli teden sicer pozval, naj z zakonom na novo določi znesek minimalnega nadomestila.

Tudi v organih ZZZS pa se vsi ne strinjajo s takšno držo. »Ljudje so nižja nadomestila prejemali zaradi napake, zato so upravičeni do nadomestila. Delavci, ki so šibkejša stran, ne bi smeli biti oškodovani. Še zlasti, ker je ZZZS institucija socialne države. Menim, da bi morali razliko ljudem povrniti,« je včeraj poudaril član skupščine ZZZS iz vrst sindikatov Ladislav Rožič. Da to uredijo v dobro delavcev, bo zahteval v okviru skupščine, je napovedal. Če se to ne bo zgodilo, namerava delavce pozvati k vlaganju tožb. Poziv upravnega odbora ZZZS k spremembi zakonodaje, ne da bi popravili krivice, ni dovolj, je poudaril Rožič. Iskanje rešitev se po njegovem mnenju ne sme končati, ne da bi vanje zajeli tudi že prizadete delavce: »Jezi me, da se kopja vedno lomijo na najrevnejših.«