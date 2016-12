Delavcem, ki so jim bolniška nadomestila glede na nedavno sodbo napačno odmerjali od zajamčene plače 238 evrov, zdravstvena blagajna za zdaj ne bo vračala razlike do minimalne plače. Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pa je ministrstvo za zdravje pozval, naj z novo zakonodajo določi znesek minimalnega bolniškega nadomestila.

Vztrajanju delavca, da bi mu morali bolniško nadomestilo zaradi poškodbe pri delu odmeriti vsaj od minimalne plače, je nedavno prisluhnilo višje delovno in socialno sodišče. V sodbi je spomnilo, da se je zajamčena plača kot izhodišče uporabljala le do leta 2013, ko je začel veljati novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ta je kot najnižjo osnovo za obračun prispevkov od plače in nadomestil za leti 2013 in 2014 določil minimalno plačo (trenutno znaša 791 evrov). Vseeno so nekaterim delavcem bolniška nadomestila odmerjali na podlagi 238 evrov zajamčene plače.

Višje delovno in socialno sodišče je primer poškodovanega delavca vrnilo v ponovno upravno odločanje, pri katerem pa bo treba namesto zajamčene upoštevati minimalno plačo. Delavec si lahko tako obeta izplačilo razlike do minimalne plače v obdobju bolniške odsotnosti, kar pomeni okoli 300 evrov neto za posamezni mesec.