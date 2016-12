Podjetje Zippo, ki je najbolj znano po vžigalnikih, že dolgo ne ponuja zgolj teh pripomočkov. Svojo ponudbo je razširilo na nože, opremo za kampiranje, kuhalnike pa tudi na grelnike za roke, ki naj bi bili eni boljših na trgu.

Večina nas pozimi verjetno sploh ne pomisli na takšen pripomoček, saj smo za gretje dlani navajeni na rokavice, ki sicer do neke mere uspešno opravljajo svojo osnovno nalogo. Vendar ko izkusiš udobje dlanskega grelnika, se pogled na mrzle mesece in udobje popolnoma spremeni, razlagajo uporabniki. Takšen grelnik je namreč namenjen za aktivnejše ljudi, ki po več ur preživijo v naravi, na smučiščih ali pa opravljajo delo na prostem.

Uporaba grelnika zippo je enostavna kot prižiganje običajnega vžigalnika. S temi imajo pravzaprav veliko skupnega. Oboji se zanašajo na gorilno tekočino, tudi videti so podobno. Da grelnik usposobimo za delovanje, najprej vanj natočimo ustrezno tekočino. Zadevo nato prižgemo s plamenom, da notranjost začne tleti, in že se lahko grejemo. Ta grelnik naj bi bil dober predvsem zaradi zmožnosti, da kar dvanajst ur enakomerno oddaja toploto.

V spletnih klepetalnicah ne manjka uporabnikov, ki opisujejo, kako so jim grelniki izboljšali počutje na njihovih pustolovščinah. Nanje prisegajo recimo ribiči, ki dolge ure zmrzujejo v čolničkih sredi jezer, predvsem pa planinci. »Ko se v gore odpravim sredi zime, pogosto naletim na strupen mraz. Seveda imam kakovostno opremo, vendar ozebli prsti še posebej omejujejo človeka. Takrat si ne moreš niti čevlja zavezati,« pojasnjuje navdušen uporabnik. »Na te napravice praktično pozabiš, dokler se ne znajdeš v razmerah, ko so nepogrešljive,« še nadaljuje.

Grelnik je pravzaprav tako topel, da ga ni priporočljivo uporabljati brez zaščitne vrečke, ki omogoča ravno pravšnjo izpostavitev dlanem. Naprava zahteva konstanten dovod kisika, ki je nujen za tlenje v grelniku.

Zato raba takega pripomočka ni priporočljiva v spalnih vrečah, v majhnih zaprtih prostorih ali kje drugje kot v žepih.

Glede na odzive uporabnikov kljub kakovostnim oblačilom in rokavicam nikoli ne škodi imeti v žepih tudi takšen omenjen grelnik. Dovolj je namreč poceni – stane približno 20 evrov –, hkrati pa dovolj majhen in priročen, da uporabnika nikoli ne ovira. Poleg omenjenega modela je tovrstnih pripomočkov na trgu še precej. Obstajajo na primer tudi baterijski grelniki in posebni geli. Zakaj bi nam torej ozeble roke še kdaj uničile dan, denimo na smučišču?