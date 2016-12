Ruska dopinška afera je izbruhnila na začetku letošnjega leta kot posledica (zdaj že) slovitega McLarnovega poročila, v katerem so bile podrobno opisane sistemske zlorabe in goljufije ruskih športnikov. Ruski atleti so posledično ostali brez nastopa na OI v Riu, drugi del McLarnovega poročila je ponudil še nekaj dodatnih dokazov, da so se v Rusiji res dogajale obsežne zlorabe prepovedanih poživil.

V intervjuju za The New York Times je Ana Anceljovič, direktorica ruske protidopinške organizacije, prvič potrdila obtožbe. »Šlo je za institucionalno zaroto, v katero je bilo vpletenih ogromno ljudi, prikrivanja so se dogajala več let. A ponovno poudarjam, da vlada v dopinško zaroto ni bila udeležena, za to ne obstajajo oprijemljivi dokazi.« Izjava Anceljovičeve je prvi korak k spravi Rusije z mednarodno športno skupnostjo, a zagotovo še ne dovolj velik, da bi se sankcije proti ruskim športnikom ukinile.

V McLarnovem poročilu so namreč predstavljeni dokazi o tem, kako so člani ruske varnostne službe po navodilih namestnika ministra za šport (FSS, nekdanje KGB) menjali vzorce urina ruskih športnikov s »čistimi« vzorci.