»Zavarovance bomo v teh dneh začeli obveščati o povišanju premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,« je potrdil Gabrijel Škof, predsednik uprave Adriatica Slovenice. Hkrati je odločno zanikal neuradne informacije, da naj bi se premije povišale za več kot 10 odstotkov. Na vprašanje, ali drži, da bo podražitev marca prihodnje leto, je odgovoril: »V obvestilih bomo zavarovancem natančno pojasnili, kdaj in za koliko bomo povišali premije.« Izvedeli smo, da naj bi se osnovna premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje z zdajšnjih 28,34 evra zvišala na 29,34 evra oziroma za en evro.

Za podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja vodstvo Adriatica Slovenice (AS) ne potrebuje soglasja nadzornikov zavarovalnice, saj, kot pravi Gabrijel Škof, »uprava nima nobenih omejitev pooblastil v zvezi z gibanjem premij.« Ali se bodo za podražitev odločili tudi pri Vzajemni in Triglavu, Zdravstveni zavarovalnici, za zdaj ni znano.

Zadnji dve leti se zdravstvene storitve samo dražijo

V Adriaticu Slovenici že od leta 2014 ugotavljajo, da se stroški zdravstvenih storitev in doplačil na leto v povprečju povišajo za okoli štiri odstotke. Napovedi kažejo, da bodo doplačila za zdravstvene storitve naraščala tudi prihodnje leto. »Na povečevanje stroškov bodo dodatno vplivali še ukrepi za skrajševanje čakalnih dob in nedavno sklenjeni sporazum med vlado in Fidesom. Zaradi tega bomo v prvi polovici prihodnjega leta povišali premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,« pojasnjujejo v Adriaticu Slovenici.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje so v koprski zavarovalnici zadnjič podražili leta 2012, ko se je osnovna premija v skladu z zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) zvišala s takratnih 26,49 na 29,38 evra, leta 2014 pa se je premija znižala na zdajšnjih 28,34 evra. Zavarovalnica Adriatic Slovenica je iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lani zbrala za 98,8 milijona evrov premij, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri AS pa po zadnjih podatkih plačuje 296.647 zavarovancev. Napovedana morebitna odprava dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bi zagotovo vplivala na poslovanje Adriatica Slovenice, saj bi to pomenilo izgubo dela premij in izgubo določenega števila delovnih mest. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje v treh zdravstvenih zavarovalnicah (Adriaticu Slovenici, Triglavu, Zdravstveni zavarovalnici in Vzajemni), plačuje okoli 1,4 milijona Slovencev.