Cerarjeva vlada že dolgo napoveduje odpravo zdajšnjega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, vprašanje je le, kdaj se bo to tudi zgodilo in kako. Kako bi to vplivalo na poslovanje zavarovalnice Adriatic Slovenica, ki ima iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kar 98,8 milijona evrov premij, iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj pa 5,9 milijona evrov premij? V začetku novembra so tako imeli 296.647 veljavnih dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj oziroma 995 več kot lani. V zavarovalnici pravijo, da bi odprava dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja vplivala na njihovo poslovanje, saj bi to pomenilo izgubo dela premij in tudi določenega števila delovnih mest.

Sistem financiranja zdravstva je treba nadgraditi »Sedanji stroški zavarovalnic, ki se ukvarjajo s prostovoljnim dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, so tudi po oceni strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki so za ministrstvo za zdravje pripravili analizo slovenskega zdravstvenega sistema, razmeroma nizki, pa še od teh se jih del prek davkov in prispevkov naših zaposlenih vrne nazaj v državni proračun in zdravstveno blagajno,« poudarjajo v zavarovalnici, ki jo vodi Gabrijel Škof. Vodstvo zavarovalnice tako že nekaj časa opozarja, da bi bilo treba zdajšnji sistem financiranja zdravstva bistveno nadgraditi. »Kljub pomembnemu deležu pri financiranju mreže javne zdravstvene službe zavarovalnice ne moremo vplivati na njeno učinkovitost in racionalnost, saj so naša pooblastila v sistemu zdravstvenega varstva zelo omejena, prav tako naš vpliv. Prepričani smo, da bo treba tudi v prihodnje del pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja financirati z zavarovalnimi premijami,« menijo v zavarovalnici.