Oči evropskega finančnega trga so bile v tednu pred božičem uprte v bančni sektor. Najstarejša še delujoča banka Monte dei Paschi di Siena po pričakovanjih ni zbrala dovolj svežega kapitala, zato je vlada novega italijanskega premierja Paola Gentilonija oblikovala nov, 20 milijard evrov velik sklad za pomoč italijanskim bankam v težavah. Kot velevajo pravila Evropske unije, bodo breme reševanja banke, ki se je v težavah znašla zaradi 360 milijard evrov slabih posojil, nosili tudi zasebni vlagatelji. Kljub vsemu pa bodo po zagotovilih tamkajšnje vlade izvzete fizične osebe, kar v evropskih krogih vzbuja mešane občutke. Trgovanje z delnicami Monte dei Paschi di Siena je bilo v petek, dan po odločitvi, ustavljeno, novica pa je blagodejno vplivala na ceno delnice konkurenčne banke Intesa Sanpaolo, ki se je povzpela na 8-mesečni vrh. Predpraznično trgovanje v evropski finančni panogi je zaznamovala še novica o poravnavi Deutsche Bank ter Credit Suisse z ameriškimi preiskovalnimi organi. Za svojo vlogo v hipotekarni krizi se bo prva pokesala s 7,2 milijarde ameriških dolarjev, druga pa s 5,3 milijarde dolarjev globe. Največji nemški banki je grozilo do 14 milijard dolarjev kazni, zato je trg novico sprejel z odobravanjem; tečaj delnice je ob petkovi otvoritvi trgovanja poskočil za 5 odstotkov. Navdušenje se je do konca dneva ohladilo, tako da so delnice Deutsche Bank predbožični teden končale s 2,3-odstotno izgubo. Kljub razmeroma pomembnim novicam za bančni sistem na stari celini je evropski delniški indeks teden končal pri skoraj enaki vrednosti, kot ga je začel.

Tudi ameriški delniški indeksi so se v tedenski primerjavi le malo spremenili. Med tamkajšnjimi naslovnimi borznimi zgodbami se je večkrat omenjal indeks DIJA (The Dow Jones Industrial Average), ki se je približal mejniku 20.000 indeksnih točk, a ga še ni presegel. Spodbudna novica pa je prišla z univerze v Michiganu, ki objavlja raziskave o razpoloženju ameriških potrošnikov. Indeks zaupanja potrošnikov se je namreč decembra povzpel na 14-letni vrh, a se je izboljšanje nekoliko upočasnilo v primerjavi s takojšnjim skokom po volitvah v novembru. Po Trumpovi zmagi so očitno Američani optimistični glede svojega finančnega stanja in gospodarstva ZDA. Pozitivno razpoloženje pa je mogoče opaziti tudi na ameriškem nepremičninskem trgu. Prodaja novih hiš in stanovanj v ZDA se je novembra v primerjavi z oktobrom povečala za 5,2 odstotka (prevedeno na letno raven), večja pa je bila tudi prodaja rabljenih stanovanj, ki je dosegla najvišjo raven po februarju 2007.

V predprazničnem tednu so vlagatelji z delnicami trgovali precej manj kot v prejšnjih tednih. Tako je recimo v petek promet z delnicami, vključenimi v ameriški indeks S&P, znašal manj kot 50 odstotkov 30-dnevnega povprečja. Likvidnost je bila nižja tudi na evropskih finančnih trgih, kjer je bilo število delnic, ki so v preteklem tednu zamenjale lastnika, kar za 27 odstotkov nižje od povprečja zadnjih 30 dni. Kot vse kaže, so tudi vlagatelji že praznično razpoloženi.