Odlično leto 2016

Iztekajoče se leto, ki so ga zaznamovale skrbi z ohlajanjem kitajske ekonomije, padajoči dobički podjetij in drugi signali preteče recesije, »oilmageddon«, šibkost evropskih sistemskih bank, dvomi o učinkovitosti monetarnih ukrepov, zaskrbljeni in zadovoljni guvernerji ameriške centralne banke (FED), da ne omenjam britanskega referenduma in ameriških volitev, ki so v košarkarskem žargonu izvedli dvojno finto pred vlagatelji (v smislu nepričakovanega izida, kot tudi reakcij na izid), je bilo… odlično! Kako drugače bi lahko opisali izkupiček evrskih vlagateljev na globalnih kapitalskih trgih? Dobrih 17 odstotkov je znašala celotna donosnost ameriškega indeksa S&P 500, trgi v razvoju so v povprečju zrasli za 13 odstotkov (indeks MSCI Emerging markets), japonski indeks Topix je pridobil devet odstotkov, nemški DAX pa slabih sedem odstotkov. Celo evrske obveznice so vlagateljem ponudile privlačno donosnost. Državne obveznice so v povprečju zrasle za okoli tri odstotke, podjetniške z investicijsko bonitetno oceno za štiri odstotke, bolj tvegane (tako imenovane »junk« obveznice) pa za celih osem odstotkov. So lahko vlagatelji kje bistveno izgubili? Tisti, ki so imeli na računu britanske funte, so utrpeli 14-odstotni padec, a če bi imeli te iste funte v povprečni delnici britanskega indeksa FTSE100, bi realizirali 2-odstotni donos (vse merjeno v evrih do 22. decembra).