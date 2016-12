Konec leta

Strah vlagateljev je proti koncu leta pozabljen, potem ko smo vse leto spremljali dogodke, ki so povečevali negotovost na globalnih delniških trgih. Upočasnjevanje rasti kitajskega gospodarstva, pričakovanja ameriške centralne banke glede dinamike dvigovanja obrestnih mer, razplet britanskega referenduma in ameriških predsedniških volitev. Finančni trgi so zadnji del leta ujeli val optimizma in kot kaže, je bil njegov glavni sprožilec izid ameriških predsedniških volitev, skupaj s potrditvijo izboljšanih makroekonomskih trendov, ki so se nakazali v drugi polovici leta. Slednje predvsem velja za ameriško gospodarstvo, ki je s 3,2 odstotno rastjo v tretjem četrtletju preseglo pričakovanja analitikov. Gospodarski rasti sledi tudi nadaljevanje upadanja stopnje brezposelnosti, ta znaša 4,6 odstotne točke, in sodeč po anketah se je optimizem naselil v poslovanje zasebnega sektorja v predelovalnih in storitvenih dejavnostih. Osvežena gospodarska napoved ameriške centralne banke (FED) napoveduje 2,1-odstotno gospodarsko rast v letu 2017 in 2-odstotno rast v letu 2018, inflacija naj bi se v tem obdobju približala ciljni, ki je postavljena pri dveh odstotkih. Decembrski dvig obrestne mere je bil glede na navedeno pri udeležencih na delniških trgih pričakovan. Napovedana dinamika treh dvigov obrestnih mer v prihodnjem letu vpliva na višje zahtevane donose dolžniških instrumentov (10-letna ameriška državna obveznica 2,55 odstotka) ter krepitev ameriškega dolarja, ki je v primerjavi s košarico najpomembnejših svetovnih valut dosegel najvišjo vrednost v zadnjih 12 letih.