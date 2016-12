Slovenija si je (posredno) zaradi tretje razvojne osi za odsek mimo Novega mesta od evropske komisije prislužila uradni opomin. Postopek se vleče od septembra 2013, ko je Društvo Novo mesto v imenu krajevne skupnosti Ločna - Mačkovec skupaj s 70 podpisi krajanov vložilo pritožbo v zvezi s pripravo in sprejemom uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN) za odsek od vzhodnega priključka avtoceste pri Novem mestu do priključka Maline. Uredba je bila sprejeta decembra 2012.

Glavni očitki Društva Novo mesto so na prvi pogled precej zapleteni. Nanašajo se na neimplementacijo dveh evropskih direktiv o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov ter javnih in zasebnih projektov na okolje v naš pravni red. Če poenostavimo, Društvo Novo mesto državi očita, da javnost nima dovolj učinkovitih možnosti za sodelovanje v obdobju priprave projektov, vključno z izborom lokacije, javnost je neustrezno obveščena o stališčih glede njenih pripomb in mnenj, dostop do pravnega varstva pri prostorskem načrtovanju je neustrezen oziroma neučinkovit.

Ali lahko postopek vpliva na načrtovano gradnjo? Evropska komisija je na podlagi pritožbe decembra 2015 odprla postopek preiskave in ugotovila, da Republika Slovenija »ni izpolnila obveznosti iz obeh evropskih direktiv«, pojasnjujejo v Društvu Novo mesto. Komisija očitno ni bila zadovoljna s pojasnili Slovenije, naredila je korak naprej in odprla tako imenovani postopek kršitve. Sredi letošnjega decembra je tako naša država prejela uradni opomin. »Evropska komisija je Slovenijo pozvala, da zagotovi vse potrebno za odpravo ugotovljenih kršitev, kar velja tudi za načrte, ki so že sprejeti,« pravijo v Društvu Novo mesto. Kot je ob nedavnem obisku vlade v jugovzhodni Sloveniji dejal minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, naj bi v letu 2018 za omenjeni odsek pridobili gradbeno dovoljenje in objavili razpis za izbor izvajalca. Toda ali lahko odločitev evropske komisije kakor koli ogrozi gradnjo 5,3-kilometrskega štiripasovnega odseka od avtoceste do priključka za Revoz, vrednega 89 milijonov evrov? Na ministrstvu za okolje in prostor, ki mora evropski komisiji odgovoriti do 9. februarja 2017, pojasnjujejo, da je prezgodaj kar koli napovedovati. »Začetek postopka ne pomeni, da se avtomatično ustavijo vse zadeve,« so povedali. »Če komisija z informacijami ni zadovoljna in sklene, da država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti po pravu EU, jo lahko pozove, naj jo v določenem roku, običajno je to v dveh mesecih, obvesti o sprejetih ukrepih. Če država članica ne zagotovi skladnosti s pravom EU, lahko komisija zoper njo vloži tožbo na sodišču EU, ki nato ugotavlja, ali država članica res krši pravo Unije.«