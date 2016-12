Pestri dnevi so pred najboljšimi alpskimi smučarji in smučarkami v naslednjih treh dneh. Semmering in Santa Caterina bosta gostila po tri tekme svetovnega pokala, saj sta poleg dvojnega sporeda dobila še odpadli preizkušnji, moški superveleslalom iz Beaver Creeka, ženske pa veleslalom iz Courchevela. Slovenska moška reprezentanca se bo v naslednjih dneh predstavila kar z osmerico smučarjev, med katerimi bosta le Klemen Kosi in Boštjan Kline na startu na vseh treh preizkušnjah – superveleslalomu, smuku in alpski kombinaciji.

Po nastopih v Val Gardeni so šli nekateri slovenski alpski smučarji na slalomski trening, drugi na veleslalomskega, tretji pa so bili na tekmah nižjega ranga. Za božič so imeli dva prosta dneva, v nedeljo pa se je reprezentanca odpravila na pot v Santa Caterino. Včeraj so trenirali smuk, na katerem je bil prepričljivo najhitrejši Christoph Innerhofer, izmed Slovencev pa je bil najhitrejši Klemen Kosi na 25. mestu. Pozno popoldan je treningu smuka sledila superveleslalomska postavitev, tako da je bil delovni dan v Italiji precej dolg.

»Žal mi je, da ne bomo imeli dveh treningov, s katerimi bi se lahko bolje spoprijateljili s progo. Ker sta prejšnji teden tu trenirali italijanska in avstrijska reprezentanca ter del kanadske, bodo imeli ti smučarji nekaj prednosti. Predvsem zato, ker bo smuk drugačen kot lani. Ampak to niso izgovori. V slovenski reprezentanci imamo zelo visoke cilje, predvsem na superveleslalomu in v alpski kombinaciji,« sporoča Peter Pen, glavni trener hitrih disciplin v slovenski reprezentanci. »Včerajšnji trening smuka se nam ni najbolje izšel. Za Kosija smo pričakovali, da se bo izstrelil na površje v Santa Caterini, saj je proga izjemno težka in ledena, čeprav morda malce manj kot lani. Ima še precej rezerv. Drugi smučarji so bolj prevozili progo, kot jo napadli, kakšnih 20 smučarjev pa je zgrešilo vratca,« opisuje vzdušje na terenu Peter Pen.

V moškem delu slovenske reprezentance bodo v naslednjih dneh zapolnili vse kvote, ki jih imajo na voljo. Če bi si pri smuku in superveleslalomu želeli kakšnega Slovenca več na startu, pa jih bo v četrtek na alpski kombinaciji nastopilo kar šest, med njimi tudi prvič v sezoni Miha Kürner, ki tekmuje po svojem programu. »Na alpski kombinaciji bodo imeli prednost slalomisti. Če bodo dobro izpeljali superveleslalom in odlično slalom, se jim lahko obeta visoka uvrstitev,« odgovarja Pen.

Marsikateri ljubitelj alpskega smučanja se spomni lanskega senzacionalnega smučanja Innerhoferja v Santa Caterini, kjer je Italijan s hitrostjo 140 kilometrov na uro za seboj vlekel kol, kljub temu pa dosegel četrto mesto. »Innerhofer bo na jutrišnjem smuku edini favorit. Potem ko ni imel nobenih možnosti za visoko uvrstitev na smukaški avtocesti v Val Gardeni, mu takšni tereni posebej ugajajo. Kot našemu Kosiju, le da je Innerhofer precej izkušenejši,« pravi Pen.

Ženske bodo imele v naslednjih dveh dneh na Semmeringu dva veleslaloma, nato pa pred svetovnim prvenstvom v St. Moritzu le še konec prihodnjega tedna preizkušnjo v Mariboru. Pred domačimi navijači se bo po 21 mesecih na sneg vrnila Anna Veith, dvakratna skupna zmagovalka svetovnega pokala, ki je nazadnje tekmovala lani na finalu svetovnega pokala v Meribelu. Na tekmovalne steze se torej vrača le enajst dni pred zadnjo tekmo Tine Maze, s katero sta bili nepozaben boj za skupno zmago v sezoni 2014/15. Slovenska reprezentanca si lahko obeta veliko predvsem od Ane Drev, ki prejšnji teden v težkih razmerah v Courchevelu ni blestela, a je tekma odpadla. Ljubitelje alpskega smučanja tudi zanima, v kakšni luči se bo na veleslalomu predstavila Ilka Štuhec. Slovenska ženska reprezentanca bo na slalomu povsem spremenjena, saj na startu ne bo nobene, ki bo tekmovala na veleslalomih.

»Težko opišem, kako se veselim vrnitve na start. Fizično sem na enaki ravni kot pred lansko poškodbo kolen. V zadnjih tednih sem tudi na snegu naredila velik napredek, zato verjamem, da bom konkurenčna najboljšim,« napoveduje Anna Veith.