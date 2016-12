Tradicionalni prvoligaški nogometni klub iz Celja je po jesenskem delu prvenstva na lestvici zavzel zlato sredino, spomladi pa bo naskakoval vsaj četrto mesto, ki prinaša nastop v evropskem pokalu.

V knežjem mestu so vzbujali pozornost tudi z novimi vlagatelji iz Ukrajine, do katerih je bil del kritične javnosti sila skeptičen. »Obžalujemo, da so nekateri odzivi negativni in da del javnosti ne prepozna pozitivnih posledic, ki jih prinaša sodelovanje z novim partnerjem. Morda nekatere žene maščevalnost, druge nevoščljivost, tretji pa se morda s tem okoriščajo za nam nepoznane in nerazumljive cilje,« so pred mesecem dni zapisali v celjskem klubu. Novi poslovni partnerji so hitro poskrbeli za nekaj menjav. Med drugimi se je moral posloviti trener Robert Pevnik, ki ga je zamenjal Hrvat Igor Jovičević. Celjani so na zimski odmor odšli z neprijetnim porazom proti Aluminiju.

Po podatkih podjetja Instat Football je v celjskem dresu jeseni najbolj prepričal Elvedin Džinić (indeks 236), ki na šestnajstih odigranih tekmah sicer ni prispeval niti gola niti podaje, je pa natančno podajal (75-odstotna uspešnost) in dobil 160 od 215 dvobojev s tekmeci v obrambi. Celjani so največ zadetkov (11) dosegli iz postavljenih napadov, 10 iz prekinitev in 4 iz protinapadov. Med vsemi prvoligaši so se največkrat ujeli v prepovedani položaj (v povprečju 2,9-krat na tekmo).

Vratarja Matic Kotnik in Matjaž Rozman sta se izmenjavala v golu in dosegla približno enak odstotek ubranjenih strelov, le da je imel Kotnik (44 obramb) več dela kot Rozman (22). Prvi strelec moštva je z osmimi goli stari znanec slovenskih igrišč Dalibor Volaš, najučinkovitejša po številu zadetkov in asistenc pa sta Matej Podlogar (3+6) in Lovro Čirjak (5+4). Jure Travner je v povprečju storil napako za vsak četrti prejeti celjski gol, a obenem odvzel največ žog tekmecem (179). Travner je vpisal tudi največ podaj (1064), od katerih jih je 856 našlo pravega naslovnika, proti vratom nasprotnikov pa je največkrat poskušal Čirjak (46-krat). Uspešno je realiziral dve enajstmetrovki, medtem ko Volaš ni izkoristil najstrožje kazni.

