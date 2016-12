Nogometni klub iz Krškega je na dobri poti, da postane stalen slovenski prvoligaš. Potem ko so Posavci v prejšnji sezoni navdušili v spomladanskem delu prvenstva in tekmovanje sklenili na šestem mestu, so dokaj stabilne predstave pokazali tudi jeseni. Trenutno so na osmem mestu, za četrtouvrščeno Gorico pa zaostajajo le za dve zmagi.

Pri uspehih Krškega je viden podpis obetavnega trenerja Tomaža Petroviča, ki je po koncu pretekle sezone napovedal odstop in ga čez nekaj dni preklical. Petrovič je s to potezo želel opozoriti na napake v klubu, ki za delovanje članskega moštva v prvi ligi porabi okoli 400.000 evrov na sezono. Krčani so to jesen na 21 tekmah premagali tri tekmece (Celje dvakrat, Gorico in Rudar enkrat), poleg tega pa dosegli deset neodločenih izidov, kar je največ v desetčlanski konkurenci.

Po podatkih podjetja Instat Football je Krško jeseni med vsemi prvoligaši prestreglo največ žog (66), a jih tudi največ izgubilo (113). Med »nuklearji« je najbolj izstopal Filip Dangubić, ki je v 1881 minutah dosegel šest golov in tri podaje. Dangubić je 63-krat ustrelil proti vratom nasprotnika, kar kaže na njegovo aktivnost v napadu. Naredil je 28 prekrškov in jih 39 izsilil. 114-krat se je spustil v preigravanje in bil polovično uspešen, med soigralci je bil tudi najuspešnejši pri številu ključnih in natančnih podaj. V fazi napada je od 326 dvobojev dobil 121 poskusov. Instat Football mu je izmeril indeks 214.

Vse jesenske tekme je v dresu Krškega odigral vratar Marko Zalokar. Ubranil je 81 strelov (72 odstotkov), 31 žog pa je končalo v njegovi mreži. Od treh enajstmetrovk je ustavil eno. Krško je dvanajst golov doseglo iz izdelanih akcij, štiri iz protinapadov in tri iz prekinitev (enega po kotu in dva iz enajstih metrov). Med podajalci je jeseni izstopal Žiga Jurečič (od 928 poskusov je pravilno podal 775-krat), medtem ko je Robert Pušaver zakuhal skoraj tretjino vseh golov svojega moštva, saj je naredil devet ključnih napak za zadetek. Težava Krškega so napadi nasprotnikov iz prekinitev, saj so v tem elementu igre prejeli 11 od 31 zadetkov.

V jutrišnji številki Dnevnika bomo predstavili statistične podatke sedmouvrščenega Rudarja iz Velenja, ki je še pred koncem jesenskega dela prvenstva zamenjal trenerja.