Danes ob 17. uri, na drugo obletnico smrti pesnika Tomaža Šalamuna, bodo v prostorih Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) na Cankarjevi cesti v središču Ljubljane odprli vrata Centra za poezijo Tomaža Šalamuna. Prostor, namenjen predvsem ljubiteljem lirike, pa tudi preostalim bralcem, bo študijskega in obenem arhivskega značaja, saj bo v njem knjižna zbirka Tomaža Šalamuna, ki jo je javnosti v uporabo zaupala Metka Krašovec, v njem pa bodo potekali tudi literarni večeri in okrogle mize.

Ne samo za izbrance

V JSKD, kjer po zaslugi donacije zbirke notnega gradiva dirigenta in zborovodje Mirka Cudermana že pet let bedijo nad slovenskim zborovskim arhivom, so prišli ob knjižni donaciji Metke Krašovec na zamisel, da bi podoben prostor rezervirali tudi za besedno umetnost. »Tomaž Šalamun je s svojimi pesmimi, energijo in inteligenco iz Slovencev delal svetovljane, zbudil nas je iz provincialne zaspanosti in tudi po njegovi zaslugi smo postali kulturno enakovreden sogovornik večjih narodov,« pojasnjuje motivacijo za vzpostavitev nove kulturne postojanke direktor JSKD Igor Teršar.

Prostora pa ne bo polnila le zbirka – ne le avtorskih, temveč tudi tujih knjižnih del z dragocenimi posvetili – priznanega pesniškega modernista, katere skrbnik bo pesnik in urednik Aleš Šteger. Reden program bodo ustvarjali v tesni povezavi s prejemniki nagrade Tomaža Šalamuna v ZDA, ki bi utegnili priti na izmenjavo v Slovenijo, na Cankarjevi ima JSKD namreč tudi dve rezidenčni stanovanji za tuje ustvarjalce, pojasnjuje Teršar, ki si želi, da bi prostor postal živo srečevališče bralcev. »Odprti bomo tako za posamične kulturne ustvarjalce in samozaposlene v kulturi kot za institucije, ki bi želele tu organizirati kulturni dogodek. Center zagotovo ne bo hermetično zaprt samo za izbrane, temveč bomo v okvirih programske sheme omogočali predstavitve tudi mlajšim in še neuveljavljenim avtorjem,« obljublja direktor. Intenzivno literarno dogajanje načrtujejo že v januarju, ko bo denimo potekala predstavitev pesniške zbirke Orjaški gobec globusa zmagovalke Festivala mlade literature Urška 2015 Urške Kramberger, o podrobnejšem programu pa naj bi javnost obvestili še pred iztekom leta. Tudi čas delovanja centra v JSKD še usklajujejo, a za zdaj velja, da se bo mogoče med Šalamunovimi knjižnimi policami ob delovnih dneh sprehajati med 8. in 16. uro, v primeru kulturnih dogodkov pa tudi do večera.