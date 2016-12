Recenzija zbirke kratkih zgodb Janija Virka Med drevesi: Opravičilo sprejeto

Jani Virk je po letih pretežno romanesknega udinjanja ponovno napisal zbirko kratkih zgodb. Presenetljivo je morda njihovo število skupaj z obsegom zbirke, saj bi po slabih 20 letih, odkar je izdal zadnjo knjigo kratkih zgodb Pogled na Tycho Brahe, bralec od nove zbirke nemara pričakoval več branja. Tako pa Med drevesi komajda izpolni obljubo, da prinaša sedem zgodb – od teh sta namreč uvodna in sklepna le kratka galeanovska fragmenta. Še najbolj zaživijo, če so nemara tam kot avtorjevo skorajda duhovito opravičilo bralcu. Denimo zadnja: »Črke so prišle na plano in hotele sestaviti zgodbo, potem pa je ena vzkipela, da se nima smisla upirati minljivosti, in druge so negotove obstale na pol poti in veter jih je razpihal v vse smeri.«