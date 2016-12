Recept za čokoladno mousse tortico sledi na koncu zapisa, tu pa so najprej recepti še za tri odlične sladice.

Najprej pripravite biskvit. V veliki skledi dobro zmešajte jajca (4 cela in beljak – rumenjak prihranite za k mascarpone siru) in sladkor, da dobite rahlo zmes. Maslo stopite in dodajte v jajčno zmes, potem pa vanjo presejte še moko in kakav in previdno premešajte. Z papirjem za peko obloži pekač velikosti približno 35 cm x 20 cm in vanj zlijte čokoladno zmes. Pecite 10 minut v pečici, ogreti na 180°C. Nad vodno kopeljo (čokolado nalomite v skledo, to pa postavite na kozico z vrelo vodo, skleda naj se vode ne dotika!) stopite belo čokolado z mlekom. Mešajte, da se čokolada stopi, potem pa pustite, da se malenkost ohladi. V večji posodi zmešajte maskarpone in mleti sladkor. Dodajte še rumenjak in rum, potem pa umešajte še stopljeno belo čokolado. Biskvit vzemite iz pekača, mu previdno odstranite papir za peko in pustite, da se ohladi. Hladen biskvit previdno prenesite nazaj v pekač. Prelijte ga z nekaj žlicami toplega kakava – prelijte le s toliko kakava, da se biskvit malenkost napoji, ne zlijte kar vsega kakava (na enkrat). Potem biskvit pokapajte še z vanilijevo esenco. Na napojen biskvit razporedite maskarponejevo kremo, čez potresite v prah zdrobljen kakav in celotno površino okrasite s čokoladnimi ostružki. Te naredite tako, da z velikim nožem popraskate po čokoladi, da dobite okrogle svaljke. Pripravljen tiramisu pred serviranjem vsaj za dve uri postavite v hladilnik, da se maskarponejeva krema strdi.

Avodako olupite, njegovo meso pa dobro spasirajte, da dobiš teksturo masla. Čokolado stopite v skledi nad vodno kopeljo (skledo postavite na kozico z vrelo vodo, skleda naj se vode ne dotika). Ko se čokolada v celoti stopi, vanjo umešajte še vanilijevo esenco in avokadino maslo. Dobro premešajte in za 1 uro postavite v hladilnik. Maso vzemite iz hladilnika, naj bo toliko strjena, da se lahko oblikuje. Z žličko vzemite malo mase, jo med dlanmi oblikujte v kroglico in povaljajte v kakavovem prahu.

Čokoladne mini pite s karameliziranimi arašidi

SESTAVINE

Sestavine za čokoladni nadev: 200 g temne čokolade, 4 žlice sladke smetane, 1 majhen ščepec soli, 30 g masla, 1 žlica (rjavega) sladkorja, 1 žlička vanilijeve esence

Sestavine za karamelizirane arašide: 75 g sladkorja, 50 g slanih arašidov

Ostale sestavine: 1 paket (9 kosov) mini školjk za pite, Čokoladne mini pite s karameliziranimi arašidi

PRIPRAVA

Najprej pripravite karamelizirane arašide. Pripravite kvadrat papirja za peko in ga postavi na ravno površino blizu štedilnika. V kozico stresite sladkor, to pa postavite na majhen ogenj. Počakajte, da se sladkor najprej stopi, potem pa zlato obarva. Ves ta čas kozico pustite popolnoma na miru – nikar (!!!) ne mešaj. Ko se sladkor spremeni v zlato tekočino, v kozico stresite arašide – nujno morajo biti slani, saj se bodo s čokolado čudovito ujemali – in jih s premikanjem kozice razporedite po karameli. Ponavljam – ničesar ne mešaj! Takoj, ko se karamela oprime vseh arašidov, tekočino in arašide prelijte na papir za peko. Z leseno žlico s kozice postrgajte vso karamelo. Ta korak morate narediti res hitro, saj se bo karamela takoj začela strjevati. Čeprav na prvi pogled izgleda, da bo karamelo s kozice težko očistiti, temu ni tako. V kozico vlij vodo in kozico ter leseno žlico postavite na štedilnik. Potem, ko se bo voda segrela, se bo preostala karamela stopila v vodo. Sladko vodo potem le odlijte in kozica je čista. Medtem, ko se karamela hladi, pripravite čokoladni nadev. V posodi segrejte nekaj vode, nanjo postavite posodico – ta naj se vode ne dotika – in vanjo nalomite čokolado, ji dodajte sladkor, smetano, maslo in vanilijevo esenco in pustite, da se vse stopi. Stopljeno čokoladno zmed dobro premešajte, da dobite svetleči nadev. Pitine školjke razporedite na ravno površino in vanje previdno – najlažje kar z žlico – razporedite čokoladni nadev. Karamelizirane arašide nalomite na manjše koščke. Z majhnimi koščki karameliziranih arašidov okrasite čokoladne mini pite. Pite za 15-30 minut postavite v hladilnik, da se čokolada strdi, potem pa jih postrezite.

Preden se posvetite receptu za čudovito enostavno čokoladno mousse torto, pa naj vam zaželim zdravo, mirno, vznemirljivo, strastno in polno dobrot 2017. Srečno!

RECEPT

Sestavine za biskvit (1. sloj):

210 g moke, 200 g (rjavega) sladkorja, 75 g kakava, 1,5 žličke pecilnega praška, 1/2 žličke soli, 1 žlička vanilijeve esence, 1,2 dcl olja, 1,5 žličke jabolčnega kisa, 180 g/ml kave, 180 g/ml vroče vode

Sestavine za čokoladni mousse (2. sloj):

1 žlica kakava, 2,5 žlice vroče vode, 100 g temne čokolade, 300 g sladke smetane, 1 žlica sladkorja v prahu

Ostale sestavine (3. sloj):

300 g sladke smetane, 1 žlica sladkorja v prahu

PRIPRAVA

Najprej pripravite biskvit. V skledo presejte moko, potem pa dodajte še kakav, sol, pecilni prašek in sladkor ter premešajte.

Skuhajte kavo in segrejte vodo. V večjo skledo zlijte olje, kavo, vanilijevo esenco, kis in vročo vodo in premešajte, potem pa v tekočo zmes umešajte še prej združene suhe sestavine. Dobro premešajte, a le toliko, da se vse sestavine premešajo.

Pripravite pekač s snemljivim obodom, premera 26 cm. Spodnji del obložite s papirjem za peko in ga namastite. V pekač vlijte biskvitno maso in ga pecite približno 30 minut v pečici, ogreti na 175°C. Pecivo je pečeno takrat, ko zobotrebec, ki ga pazljivo potisnete v sredino pekača, ven pride čist. Pekač pazljivo vzemite iz pečice in ohladite na sobno temperaturo.

Ko je biskvit ohlajen, pripravite čokoladni mousse. Nad vodno kopeljo stopite čokolado – na posodico z vodo postavite posodico, v katero nalomite čokolado, posodica naj se vode ne dotika. Čokoladno nežno mešajte, da se popolnoma stopi. V kozarčku zmešajte vročo vodo in kakav in dobro premešajte, potem pa to mešanico umešajte v stopljeno čokolado. Dobro premešajte, potem pa dodajte še sladkor v prahu in premešajte še enkrat. V čisti posodi stepite sladko smetano, potem pa zelo pazljivo in nežno vanjo umešajte čokoladno zmes. Uporabite metlico ali kuhalnico, lahko pa tudi žlico. Ko dobite rahlo čokoladno stepeno smetano, jo enakomerno premažite na biskvit.

Pekač potem za eno uro postavite v hladilnik, da se mousse malenkost strdi. Po eni uri hlajenja zmiksajte še preostalo sladko smetano in vanjo umešajte sladkor v prahu. Z dobljeno stepeno sladko smetano naredite še tretji sloj torte – z obliko površine se lahko tudi malo poigrate. Dekoracijo dokončajte s čokoladnimi ostružki, čokoladnimi mrvicami ali čim podobnim.

Obod pekača lahko odstranite po pripravi zadnjega smetanovega sloja ali pa potem, ko se slo čokoladnega moussa strdi.

Torto hranite v hladilniku in pojejte v roku treh dni – če vam je do tako dolgo sploh kaj ostalo.