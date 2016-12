Kot je dejal Stier, so za odprtje poglavja, ki govori o izobraževanju in kulturi, zdaj izpolnjeni vsi pogoji. Potrdil je, da so predstavniki hrvaške manjšine v Srbiji s srbskim ministrstvom za izobraževanje v Beogradu podpisali aneks pogodbe o učbenikih v hrvaščini. Stier je tudi dejal, da je dobil zagotovila evropskega komisarja za širitev in sosedsko politiko Johannesa Hahna, da bo osebno spremljal izvajanje podpisanega aneksa. Uveljavitev je predvidena do četrtega trimesečja 2017.

Vučić pa se je včeraj odzval precej cinično. Vprašal se je, kaj se je v zadnjem tednu dni tako drastično spremenilo, in na tiskovni konferenci rekel, da ni niti slišal za umik blokade. » Kaže, da smo v zadnjih sedmih dneh zelo napredovali in zahvaljujem se jim, da so opazili naš dramatični napredek. Zelo sem hvaležen našim sosedom in upam, da bomo imeli v prihodnjem obdobju boljše odnose,« je rekel Vučić

Stier je tudi dodal, da aneks prav tako velja za ostale manjšine v Srbiji. agencije