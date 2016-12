Srbska vojska bo opravila največjo posodobitev svojega orožja od razpada Jugoslavije. Premier Aleksandar Vučić je namreč v Moskvi podpisal sporazum o dobavi šestih bojnih letal mig 29 in še tridesetih tankov T-72. Nakup najsodobnejšega vojaškega orožja, za katerega uradni Beograd nenehno ponavlja, da je namenjen izključno krepitvi obrambnih sposobnosti Srbije, na Zahodu ni povzročil večje zaskrbljenosti. Samo Hrvaška je v tem poslu videla nevarnost, češ, takšna letala niso namenjena zgolj obrambi. A tudi v Zagrebu so se strasti nekoliko umirile.

Večstomilijonska »donacija«

Pricurljale so namreč nekatere podrobnosti o dobavi ruskega orožja. Čeprav je premier Vučić z velikim navdušenjem govoril o posodobitvi v obliki donacije, ki bo Srbijo stala zelo malo denarja, je zdaj jasno, da bo do tega prišlo v daljšem časovnem obdobju. Srbija bo verjetno v petih letih imela deset migov 29, kar je več kot jih je imela cela nekdanja Jugoslavija za pokrivanje precej večjega ozemlja.

Zdaj je tudi jasno, da ne gre za »donacijo« orožja, ki je bila dogovorjena med nedavnim obiskom ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova Beogradu, ampak za nakup po »izjemno ugodnih« pogojih. Šest migov 29 je rabljenih (koliko let, je skrivnost) in so potrebni posodobitve, ki pa naj bi jo plačala Srbija. Omenjajo številko med 180 in 230 milijonov evrov, pa še to naj bi bila šele prva faza obnove. Ob tem mnogi opozarjajo, da se je Hrvaška hudo opekla pri obnovi svojih migov v Ukrajini. Prav tako bodo letala prispela brez potrebne raketne oborožitve, ki pa jo bo Srbija morala kupiti v Moskvi.