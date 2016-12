Slovenski alpski smučarji so predbožični čas sklenili z 28. mestom Žana Kranjca na slalomu v Madonni di Campiglio. Na prvi pogled gre za slabo uvrstitev, a je bila dosežena v pozitivnem ozračju. Tudi slovenski slalomisti so ujeli vlak, ki pelje do lepše prihodnosti, januarja pa bo imela slovenska reprezentanca v tehničnih disciplinah ogromno priložnosti, da dosežek Kranjca izboljša. Sedanjost v slovenskem alpskem smučanju je lepša, kot so pred sezono napovedovati optimisti.

»Z visokimi številkami, ki jih nosimo na slalomskih tekmah svetovnega pokala, potrebujemo dobre razmere, da se lahko s popolnim napadom prebijemo med dobitnike točk. V Madonni di Campiglio smo izkoristili razmere. Veseli me, da tako Žan Kranjec kot Štefan Hadalin kažeta napredek. Oba potrebujeta več uvrstitev na drugo progo, potem pa bosta lahko tudi napadla, kot je treba za vrhunski rezultat,« pravi Klemen Bergant, glavni trener v slovenski moški reprezentanci tehničnih disciplin. »Napredujem v slalomu in vem, da sem lahko še boljši. Potrebujem konstantne uvrstitve, s katerimi si bom pridobil samozavest, kakršno imam v veleslalomu,« se po prvih osvojenih slalomskih točkah v svetovnem pokalu zaveda Žan Kranjec.

Ilka po točkah tik za Laro in Mikaelo, po zaslužku pred njima Prvo ime slovenskega alpskega smučanja na začetku sezone je Ilka Štuhec, ki se je že na uvodnem smuku nepričakovano prvič uvrstila na zmagovalne stopničke, in to kar na najvišjo. Tako njena pričakovanja kot pričakovanja vse slovenske javnosti so se po zmagi v Lake Louisu dvignila, Mariborčanka pa se je oddolžila še s tremi zmagami, petim in sedmim mestom, kakršen je njen izkupiček po šestih tekmah sezone. Sedme, prve veleslalomske, zaradi slabega vremena v Courchevelu ni dočakala. Današnji božični večer bo Ilka Štuhec dočakala kot tretja smučarka v skupnem seštevku svetovnega pokala, ki le nekaj točk zaostaja za zvezdnicama, kot sta Mikaela Shiffrin in Lara Gut. Po znesku zaslužkov v tej sezoni je celo pred Američanko in Švicarko, več od nje pa je za zdaj zaslužil le Avstrijec Marcel Hirscher. »Smuk ostaja moja najljubša disciplina, superveleslalom in veleslalom sta tik za njim. Zavedam se, da sem v slalomu navdušila širše občinstvo, a vam lahko povem, da je bil vsa leta navzoč v mojih mislih. Imela sem slabo vest, ker ga nisem trenirala več, a sem imela v zadnjih letih zaseden urnik predvsem s treningom hitrih disciplin. Moja pričakovanja so se po uspehih na začetku sezone malce dvignila, a ostajam trdno na svojih tleh,« pravi Ilka Štuhec.