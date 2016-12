Romunska znamka Dacia, ki že dobro desetletje deluje pod okriljem Renaulta, ima vse več privržencev, tudi v Sloveniji, pa čeprav so ji mnogi »poznavalci« napovedovali drugačno usodo. »Na slovenskem trgu smo bili prvič prisotni leta 2004, ko smo začeli z ničle, danes pa je Dacia zgodba o uspehu, saj imamo 4,5-odstotni tržni delež. Tudi globalno gre znamki odlično, v svetu dosegamo šestodstotno, v Evropi pa kar enajstodstotno rast. Dacie tržijo v 44 državah, v kar 27 pa imajo letos rekordno prodajo. Tudi v prihodnje ima znamka potencial, saj jo vse več ljudi prepoznava kot svojo,« je dejal Marjan Murn, vodja prodaje znamke v Sloveniji. Da bodo ohranili pozitivne trende (doslej so v svetu prodali več kot štiri milijone vozil znamke Dacia), so poskrbeli s pomladitvijo prav vseh modelov, najbolj pa so se posvetili sanderu in njegovi prodajni uspešnici sandero stepway (na fotografiji spodaj), loganu in loganu MCV (zgoraj).

Temeljito osveženo imajo tako zunanjost (luči LED zagotavljajo dinamičnejši in modernejši videz) kot tudi notranjost. Dodana vrednost so številni pripomočki, med katerimi velja omeniti kamero za vzvratno vožnjo in sistem pomoči pri speljevanju navkreber. Novost je tudi bencinski motor SCe 75, 1-litrski bencinski trivaljnik z močjo 75 konjev (55 kW), ki predstavlja začetek ponudbe. Izpust v primerjavi z enako močnim 1,2-litrskim motorjem je manjši za desetino, podobno nižja je tudi poraba. Odgovor na povečevanje trenda samodejnih menjalnikov – v Evropi se je njihov tržni delež v zadnjih 12 letih povečal s 6 na 18 odstotkov – pa je 6-stopenjski samodejni menjalnik z dvojno sklopko (EDC), ki bo na voljo pri športnem terencu dusterju, in sicer v kombinaciji s 110-konjskim (81 kW) dizelskim motorjem in pogonom na prednji kolesi.

Dacie ostajajo cenovno ugodni avtomobili. Cene sandera se tako začno pri 7990 evrih (1,0 SCe 75 ambiance), terensko našminkana različica stepway, ki sestavlja 70 odstotkov vseh prodanih sanderov, pa je ovrednotena na najmanj 9690 evrov (0,9 TCe 90 ambiance). Za novega limuzinskega logana je treba odšteti najmanj 8140 evrov (1,0 SCe 75 ambiance), za karavanskega logana MCV pa 8690 evrov (1,0 SCe 75 ambiance). Del opreme ambiance so tudi prednji in stranski varnostni blazini, pomoč pri zaviranju ABS, sistem nadzora stabilnosti ESP in nadzora tlaka v pnevmatikah, ročna klimatska naprava in električni pomik prednjih stekel. Na doplačilnem seznamu so tudi tempomat (155 evrov), parkirni senzorji s pomočjo kamere (300 evrov), navigacija z zaslonom na dotik (490 evrov) in usnjeni sedeži (300 evrov). maš