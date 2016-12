Če mu tega ne bi preprečevala zdravniška etika, bi zdravnik neodgovornega očeta, ki povsem zdravega otroka z ostanki čokolade okrog ust sredi noči vlači naokrog, najraje ohlodil. Pa ga ni, ker je oče iz žepa potegnil ovitek čokolade, na katerem je pisalo Mony Rice, Pionir, Subotica. Srbska čokolada! Zdravnik je v sekundi spoznal resnost situacije, pozabil na turško nadaljevanko in dingač in alarmiral vse zdravniško osebje v dubrovniški županiji. Ko pa je na vprašanje, kako je otrok lahko prišel do tega strupa, hujšega od tistega, ki je v Sibiriji pomoril tri ducate ljudi, ki so pili kopalni šampon, zdaj še bolj prestrašen oče odgovoril, da je čokoladice otrokom v vrtcu delila gospa hrvaška predsednica Kolinda Grabar - Kitarović, je obvestil še policijo, protiobveščevalne službe, protokol gospe predsednice, medije in vse starše iz vrtca, naj takoj pripeljejo otroke na urgenco.

V hipu se je zganila vsa državno-zdravstveno-medijska mašinerija. Predsednica se je nemudoma v srce parajočem nastopu opravičila za nehoteno storjeno gorje dubrovniškim otrokom in prisegla, da ni vedela za perfidno in gnusno diverzijo tajnih služb sosednje države, ker ona prisega samo na hrvaške izdelke. Kakšni ljudje so to, Srbi namreč, so se spraševali po političnih in medijskih kuloarjih, da se še na otroke spravijo in da incident banalizirajo z izjavami, kot je tista premierja Vučića, da ima on najraje Kraševe, torej hrvaške čokolade in da zaradi tega nima težav ne z želodcem ne z domo(srbo)ljubjem.

Skupina najboljših hrvaških toksikologov in imunologov je po večdnevnem 24-urnem opazovanju otrok, ki so zaužili srbske čokolade, sporočila veselo novico. Otroci so zunaj življenjske nevarnosti. Pravzaprav so povsem zdravi. Niso pa mogli ugotoviti, ali je to zato, ker so mlajše generacije Hrvatov imune na srbske strupe. Mogoče pa gre za še neznan strup, ki bo posledice, v obliki popolne izgube čuta za hrvaško nacionalno pripadnost, povzročil šele v postadolescentnem obdobju, torej čez 10, 15 let, ko med izvajanjem himne ne bodo več polagali roke na srce in ne bodo vzklikali Za dom spremni. To bi bila nacionalna tragedija neizmerljivih razsežnosti. Zato bodo preiskave in iskanje cepiva nadaljevali v znanem britanskem imunološkem inštitutu.

Nemudoma so tudi sklicali sestanek strateškega kriznega štaba predsedničinega kabineta, kjer so zbrani najboljši zgodovinarji, politologi, diplomati, šefi tajnih služb, vedeževalci in spin doktorji, ki so izdelali povračilni načrt s kodnim imenom ČoKolinda (čokolada-Kolinda).

Bilo je podanih kar nekaj smiselnih in izvirnih predlogov v zvezi s temo Srbe na vrbe: da zaprejo mejo s Srbijo, da pošljejo celotnemu srbskemu političnemu vrhu gratis vstopnice za koncert Thompsona v Kninu in Prištino razglasijo za pobrateno mesto Zagreba. Vendar so se, ko so pretehtali političnoekonomske posledice takšnih strahotnih maščevalnih potez za Hrvaško, raje odločili za bolj sofisticiran načrt. Na predbožičnem obdarovanju šolarjev v Vukovarju so čokoladice razdelili zgolj hrvaškim otrokom, otrokom srbske narodnosti iz dvojezične osnovne šole Nikole Antića pa so rekli, da lahko gredo domov in gledajo govore Vojislava Šešlja ter sojenje generalu Mladiću na TV Srbija.

Ker pa se je treba v teh časih obnašati racionalno in ukrepati proaktivno, so na tem večdnevnem tajnem zasedanju sklenili v zakon o mednarodni dejavnosti Republike Hrvaške vnesti pomembno noviteto – čokoladno diplomacijo. Slovenijo so soglasno ob navdušenem ploskanju predsednice Kolinde izbrali za naslednji mednarodni subjekt, ki naj občuti zunanjepolitično prefinjeno, s čokolado prelito jekleno pest udarne hadezejeve domoljubne dvojice: predsednica Kitarović – premier Plenković.

Slovenija je skupaj s Hrvaško članica EU in Nata, Slovenija je veliko pomagala Hrvaški v domoljubni vojni, Slovenija je za drobiž prodala Hrvaški Mercator in Žito, Slovenija je po krajšem nerganju privolila v izplačilo dolga LB hrvaškim varčevalcem. Zato naj bo božično-novoletno obdarovanje severne prijateljske sosede sladko, so rekle najbolj umne hrvaške glave. Eni so predlagali, da slovenskemu političnemu vrhu podarijo najboljše iz čokoladnega butika tovarne Kraš – čokoladice Merci. A tudi Životinjsko carstvo bi bilo primerno.

Drugi, verjetno tisti, ki radi letujejo na Bledu in smučajo na Rogli, so predlagali tovornjak čokoladic Volim te in Samo ti tovarne Zvečevo, ki bi jih stresli pred poslopje slovenskega parlamenta, pa naj se politiki stepejo zanje. Ne, je rekla predsednica. Darilo mora biti sladko, a tudi simbolično. Izbrala je Kraševo bombonjero Pozdrav iz Hrvaške. Lična, dobra, pa še praktična je. Na škatli je namreč zemljevid Hrvaške in dela Slovenije, zato lahko služi tudi kot avtokarta, predvsem pa več kot nazorno prikazuje sladko povezanost obeh držav. Pa še mejna črta gre po sredini Piranskega zaliva, kar bo v veliko pomoč sodnikom arbitražnega sodišča! O tem, kakšno navdušenje je s to potezo povzročila Kolinda na slovenski strani, pa ste lahko prebirali v Dnevniku.