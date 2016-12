Novoletno darilo, ki ga je hrvaško veleposlaništvo v Ljubljani poslalo na različne naslove, odmeva tako v slovenskih političnih krogih kot med diplomati pa tudi v javnosti. Kot smo poročali včeraj, je več zaposlenih na slovenskem zunanjem ministrstvu in v drugih državnih organih prejelo Kraševo bombonjero, na kateri je reliefni zemljevid naše južne sosede, mejna črta med Slovenijo in Hrvaško pa poteka po sredini Piranskega zaliva.

K bombonjeram dodali arbitražni sporazum

»Provokacija,« je ravnanje hrvaškega veleposlaništva kratko ocenil strokovnjak za diplomacijo Boštjan Udovič, ki je tudi svetovalec predsednika državnega zbora Milana Brgleza. Brglez sicer bombonjere s spornim zemljevidom ni dobil, jo je pa prejel predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Jožef Horvat. Kot nam je povedal, jo je tudi že vrnil. Horvat je prepričan, da gre pri potezi hrvaškega veleposlaništva za eklatantno kršitev 10. člena arbitražnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško. Ta pravi, da se pogodbenici vzdržita vseh dejanj ali izjav, ki bi lahko spor še zaostrile ali ogrozile delo arbitražnega sodišča. Zato je predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko zunanjega ministra Karla Erjavca pozval, da naj razmisli o ustreznem odzivu na provokacijo hrvaške strani. Vendar na zunanjem ministrstvu o kakšnem (odločnejšem) protestu ne razmišljajo, saj zadeve ne želijo zaostrovati. Kot pravijo, so se odzvali tako, da so zemljevide oziroma bombonjere vrnili hrvaškemu veleposlaništvu. Po naših informacijah so jih zložili v vrečko z napisom I feel Slovenija in dodali besedilo arbitražnega sporazuma, ki sta ga novembra 2009 v Stockholmu podpisala tedanja premierja, Borut Pahor in Jadranka Kosor.

V uradu predsednika republike je bombonjero prejel svetovalec Boruta Pahorja za zunanje zadeve Marko Makovec, ki pa, kot pravijo v uradu, temu ni posvečal nobene pozornosti, saj bo »mejo med državama določilo arbitražno sodišče«.