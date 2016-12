Nekaj najbolj samoumevnega, kot je neoviran pogled na cesto med vožnjo, v zimskih mesecih postane nekaj ne več tako zelo samoumevnega. Led in sneg, ki lahko v mrzlih zimskih jutrih prekrijeta avtomobile, sta zelo nevarna, kar je v začetku decembra na svoji koži občutil tudi slovenski smučarski skakalec Ernest Prišlič. V bližini nordijskega centra v Planici ga je zbil tamkajšnji delavec, ki naj bi zamujal v službo in zato ni dovolj očistil stekla na avtomobilu. Skakalec je bil celo nekaj časa v komi, kot smo neuradno izvedeli, pa se je iz najhujšega že izvlekel in okreva. Policijska preiskava nesreče po drugi strani še ni končana, tako da policisti še niso podali kazenske ovadbe, ki bo najverjetneje doletela voznika.

Čeprav nesreče zaradi zaledenelih stekel niso ravno pogoste, pa to še ne pomeni, da je nesrečni primer skakalca osamljen. Kot so nam pojasnili na generalni policijski upravi, so lani obravnavali 23 prometnih nesreč, ki so jih zakrivili vozniki z ne dovolj očiščenim avtomobilom. Poleg nesreč pa so policisti napisali še 334 kazni za ledene kepe na štirih kolesih. Zakon o pravilih cestnega prometa z 200 evri kaznuje tako tiste voznike, z avtomobilov katerih na cesto pada neočiščen sneg, kot tudi tiste, ki zaradi neočiščenih stekel »samo« slabo vidijo.