Pri nas je namreč silno redko, da politiki in poslanci v tisku komunicirajo z državljani. Vaš odgovor pa je znak in obet napredovanja demokratične kulture in odgovornosti do državljanov, davkoplačevalcev in volilcev.

Vesel sem, pa gotovo ne edini, ko javno zapišete:

»Poslanci in poslanke ne delamo samo v državnem zboru, ampak tudi med ljudmi, ki so nas izvolili. Za to so izredno pomembne poslanske pisarne, kjer se srečujemo s sodržavljani in sodržavljankami. Te so običajno v naših volilnih okrajih, praviloma pa se s sodržavljani in sodržavljankami srečujemo ob ponedeljkih, saj takrat običajno ni sej državnega zbora. Naj še enkrat poudarim, da je za vsakega poslanca ali poslanko, ki želi svoje delo opravljati kakovostno, pomembno, da je v stiku z ljudmi. Tako poslanci tudi izvedo, kaj je tisto, kar 'na terenu' najbolj pekli. Kot sam pogosto rad poudarim, izvoljeni smo od ljudi in delamo za ljudi. Naj izkoristim to priložnost, da povabim vse državljanke in državljane, da se oglasijo v naših poslanskih pisarnah, kajti le skupaj bomo to državo naredili boljšo in prijaznejšo za vse nas.«

Z navedenim se zelo strinjam. Sam žal nimam dobrih izkušenj z dostopnostjo, delovanjem in obravnavo poslanskih pisarn. O tem naslednjič na to temo.

Ko pravite, da so poslanske pisarne izredno pomembne in da je za vsakega poslanca ali poslanko pomembno, da je v stiku z ljudmi, vas prosim, da vaš odgovor ob priliki dopolnite, saj ni popoln glede na moja postavljena vprašanja. Mnoge, ne samo mene, še zanima:

– Kako in kakšno pomoč ponujajo poslanci državljanom?

– Kakšen je opis delovanja poslanskih pisarn?

– Katere poslanske pisarne so najbolj obiskane?

– Koliko državljanov letno obišče poslanske pisarne?

– Kolikšen je letni strošek vzdrževanja poslanskih pisarn za davkoplačevalce?

Franc Mihič, Ribnica