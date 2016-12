V Zavodu za gozdove Slovenije so v sodelovanju s centrom za usposabljanje, delo in varstvo Draga in s pomočjo ekipe Druge violine ter ljubljanskih učencev in študentov včeraj na Starem trgu pripravili 5. tradicionalno krašenje novoletnih smrečic. Pod naslovom Čarobni gozd branja so udeleženci dogodka združili »čudežno moč pisane besede in narave«, lično okrašene smrečice pa so nato podarili posameznikom in nekaterim ustanovam. V zavodu s pomočjo tradicionalne akcije tudi letos opozarjajo, da morajo biti tudi okrasna drevesa posekana v skladu s pravili, ki jih določa zakonodaja. »Najpogosteje se za okrasna drevesca seka smreke, redkeje jelke in bore,« pojasnjujejo v zavodu in poudarjajo, da morajo lastniki gozdov gozdna drevesca, namenjena za okras, v letošnjem decembru označiti z rumeno nalepko, na kateri je odtisnjena letnica 2016. Nalepka mora biti na drevesce pripeta med prevozom in prodajo. Prav tako morajo biti z rumeno nalepko med prevozom in prodajo označena tudi gozdna drevesca, posekana v namenskih nasadih v Sloveniji.

Do petindvajset nalepk lahko lastniki gozdov v zavodu dobijo brezplačno, medtem ko morajo pri večjih količinah za posamezno nalepko odšteti 27 centov. V zavodu ob tem opažajo, da zaradi velike ponudba uvoženih okrasnih dreves in vse večje priljubljenosti umetnih drevesc povpraševanje po domačih prazničnih smrečicah in jelkah upada. Še leta 2000 so izdali 58.000 nalepk, v letu 2000 so jih izdali 38.000, lani pa le še 27.000.