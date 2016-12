Zakaj ne bi izbrali zelenih daril? Ta zahtevajo nekaj več originalnosti pa tudi samozavesti – da se izognemo tekmi za večjimi in boljšimi darili. Včasih, recimo pri otrocih, se je plastiki in embalaži težko izogniti; v tem primeru lahko izberemo vsaj zelen aranžma za ta darila. V nadaljevanju vam ponujamo nekaj idej za obe poti.

Darila, ki rastejo Če ste vrtnarji, verjetno vrtnarjenje zanima tudi vaše prijatelje. Takim podarite semena rastlin, ki ste jih vzgojili na svojem vrtu, ali pa morda sadike, ki ste jih spravili čez zimo. Takšno darilo bo še posebno dobra ideja, če so kdaj kazali zanimanje za kakšno posebno rastlino z vašega vrta. Ne pozabite pa pripisati še navodil za skrb in nego, sploh če jih podarjate nekomu, ki se v vrtnarjenje šele podaja. Podarite lahko tudi tolstico (drevo denarja), ki jo je preprosto vzgojiti in ni zahtevna, ali srečo v obliki štiriperesnih deteljic, ki jih obdarjenec vzgoji sam iz ličnega darilnega paketa. Pravijo tudi, da mora vsak Slovenec v življenju posaditi vsaj eno drevo, zato lahko izberete tudi bon za drevesnico. Če obdarovanec nima možnost posaditi drevesa, pa bon za vrtni center, kje si lahko izbere kako manjšo rastlino.

Doma pridelana darila Kadar niste prepričani glede zelenja, se odpravite v kuhinjo oziroma shrambo. Če so vaša zelišča dobro obrodila, jih nekaj posušite in shranite v lične steklene kozarčke, lahko pa pripravite tudi lastne mešanice za posebne jedi. Za ljubitelje vročega lahko zmeljete svež čili, ga zmešate s soljo in mešanico pred shranjevanjem dobro posušite. Izkoristite lahko tudi morebitno zalogo omak ali ozimnice, ki ste si jo napravili ob koncu poletja, ko je bil vrt poln rdečih paradižnikov, bučk ali kumaric. Kozarce z lastnimi kulinaričnimi mojstrovinami okrasite z vrvico iz blaga, zraven pa dodate tudi predlog serviranja – namignite na primer, h kateremu mesu ali testeninam se dobro poda. Za bolj sladkosnede obdarovance pa pobrskajte po zalogi domačih marmelad in pripišite, da boste z veseljem prišli poskusit palačinke s svojo marmelado. In če ste v vrtnarstvu šele začetniki in nimate svojih zelišč in podobnega? Potem se vedno lahko zatečete k praznični klasiki – piškotom! Še peči vam jih ni treba. V dobro opran kozarec (lahko je od kumaric ali marmelade) nasujte ustrezno količino moke, sladkorja, kakava in drugih suhih sestavin za svoje najljubše piškote, kozarec zaprite in ga opremite z receptom za pripravo piškotov.

Naj bo vsaj ovoj okolju prijazen Tudi če se odločite opustiti drag zavijalni papir, za aranžiranje še vedno ostane precej možnosti. Na primer časopisni papir, strani iz najljubše revije, zemljevidi, koledarji ali plakati in ne nazadnje blago. Če imate res dve levi roki, izberite vsaj darilne vrečke, saj jih je možno uporabiti večkrat. Recimo, da ste mami kupili šal in čokolado - nežno ovijte čokolado s šalom, pa bo darilo samo sebi ovoj. Ali pa podarjate knjigo - če jo ovijete v časopisni papir, bo darilo dvakrat bralno. Včasih se je seveda klasičnemu zavijanju težko odpovedati. Takrat uporabite liste koledarja, ki jih lahko obrnete na belo stran in nanjo odtisnite svoje najljubše štampiljke, jih pobarvajte ali porišite.