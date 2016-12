Tako odbojkarji ACH Volleyja kot Craiove so tekmo v Stožicah pričakali v dobri formi in opogumljeni z zadnjima predstavama v ligi prvakov in državnem prvenstvu. Ljubljančani so namreč pred tem ukradli točko elitni Modeni in premagali kamniški Calcit, gosti pa na kolena senzacionalno spravili poljskega velikana PGE Skra Belchatow – s čimer so se povzpeli na prvo mesto v skupini D – ter v domačem tekmovanju vpisali gladko zmago proti Cluju (3:0).

Trener slovenskega prvaka Zoran Kedačič je sicer pred tekmo svoje varovance opozarjal predvsem na nevarno igro Romunov v bloku, obrambi in začetnih udarcih, še posebej pa je izpostavil srednja blokerja, portugalskega reprezentanta Marcela Kellerja Gila in Rusa Nikito Stulenkova, ki pa ga na sinočnjem dvoboju ni bilo. Zdelo se je, da so napotki mladega stratega padli na plodna tla, saj so njegovi varovanci v tekmo vstopili izvrstno. Že takoj na uvodu prvega niza so hitro dosegli tri zaporedne točke, prednost pa nato ves čas uspešno branili oziroma jo še povečevali. Največjo so si tako priigrali prav proti koncu niza, ki so ga po štirih zaporednih točkah dobili s prepričljivih 25:17.

Da bo ACH Volley proti močnemu nasprotniku še naprej vztrajal v tako visokem ritmu, je bilo malo verjetno. In res, že v naslednjem nizu je bila slika povsem obrnjena. Koncentracija gostiteljev je močno popustila, njihova igra pa je bila polna napak. Romunski prvaki zato prav težkega dela niso imeli in so brez večjega napora prišli do izenačenja na 1:1 (-18), še bolj prepričljivo pa so zaigrali v tretjem nizu. V njem so povsem nadvladali tekmece v oranžnem, saj so vodili tudi že za 11 točk, na koncu pa slavili s 25:17.

Glede na videno se je zdelo, da bo četrti niz tudi zadnji. A ljubljanski odbojkarji niso izgubili volje in so zaigrali kot prerojeni. Zbudila sta se blok in servis, v napadu je bil razigran Jan Pokeršnik, ki je svojo ekipo popeljal v vodstvo s 7:4, prednost pa je rasla vse do izida 19:13. Čeprav so sledile nove težave v napadu, so bili domači dovolj zbrani, da so še pravi čas nanizali točki, se odlepili na varno prednost in preprečili dramo v končnici.

Nič manj zanimiv ni bil niti »tie break«, v katerem so Ljubljančani po bloku Žige Šterna povedli z 10:7, nato pa dali še dve točki za 12:7. Romuni so se po zaslugi bloka sicer približali na 11:13, a je Štern po Kedačičevem odmoru povišal na 14:11, piko na i za zmago domačih pa je postavil Pokeršnik.

»Po dveh izgubljenih setih se ni lahko pobrati, a treba je vztrajati in zaupati fantom. Kot trenerju mi ni lahko spremljati igralcev ob stranski črti. Poskušal sem z vsemi možnimi taktičnimi menjavami in potezami. S tem sem želel zbuditi svoje igralce. Na srečo mi je to uspelo,« je po tekmi dejal Zoran Kedačič, ki je o apetitih na naslednjih tekmah v ligi prvakov povedal: »Mislim, da smo lahko proti vsakemu tekmecu nevarni. To smo tudi dokazali. Treba je le iti iz tekme v tekmo in osvajati točke.«

Preostala tekma 2. kroga v skupini D: Belchatow – Modena 1:3 (-22, 21, -17, -22), vrstni red: Modena 5, Craiova 3, ACH Volley 3, Belchatow 0.