Poleg smreke in božičnega žita je v zadnjih letih postala obvezen del zelenja v času božičnih praznikov tudi božična zvezda, latinsko imenovana Euphorbia pulcherrima. Čeprav je to grm, ki raste v Mehiki, jo že od leta 1850 prodajajo v lončkih kot božično okrasje, za kar je najzaslužnejši ameriški ambasador v Mehiki Joel Roberts Poinsett, ki je pozimi cvetočo rastlino na vsak način hotel imeti v svojem ameriškem domu ter jih je začel vzgajati v svojem rastlinjaku v Južni Karolini.

Tudi povezava med božičnimi zvezdami in božičem izvira iz Mehike. Tam obstaja legenda o deklici Pepiti, ki je bila tako siromašna, da ni imela nobenega darila, ki bi ga lahko podarila malemu Jezusu v jaslicah. Zato je v cerkev prinesla nekaj rož, ki jih je nabrala ob cesti, ter jih položila ob zibko. Rože pa so nenadoma zacvetele rdeče in vsi so zatrdili, da je bil to božični čudež. Zato v Mehiki božične zvezde imenujejo rože svete noči. V nekaterih izročilih simbolizirajo tudi zvezdo repatico, ki je svete tri kralje vodila do Jezusa.

Kaj malo od te simbolike pa je ostalo v lončkih trgovinskih božičnih zvezd, ki stojijo na okenskih policah slovenskih stanovanj ter čakajo, da minejo prazniki in bodo v večini primerov končale v smeteh. Toda le z malo znanja jo lahko skušamo obdržati tudi do praznikov prihodnje leto. Kako, nam je razložila vrtnarka Jerneja Jošar, ki je prepričana, da božičnih zvezd po praznikih ne smemo zavreči, saj so živa bitja, ki jih moramo spoštovati. Da pa bi jo ohranili pri življenju, je treba že ob nakupu izbrati zdravo rastlino. »Ne moremo vedno določiti, ali je vzrok klavrnega videza rastline v trgovini fiziološkega izvora, je vzrok bolezen ali škodljivec. V primeru slabe nege si sicer lahko rastlina, takoj ko ji ponudimo prave življenjske razmere, opomore, vendar bo zaradi izčrpanosti še vedno občutljivejša za bolezni in škodljivce,« je opozorila Jerneja Jošar. Pred nakupom preverimo cvetove – ti so drobni rumeni v sredini barvitih ovršnih listov. Biti morajo samo deloma odprti. Listi in barviti ovršni listi naj bodo zdravi, sijoči, brez rjavih robov ali madežev. Poglejmo tudi na spodnjo stran listov, če jih morda ne napadajo listne uši.