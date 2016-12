Samo še dva tedna imajo na voljo lastniki plinskih grelnikov, kaminov in drugih kurilnih naprav, ki za ogrevanje prostora ali sanitarne vode namesto zunanjega zraka porabljajo zrak v prostoru. Najkasneje do 1. januarja morajo namreč po pravilniku o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav ob takšne grelnike vgraditi detektor oziroma senzor ogljikovega monoksida (CO). Toda sankcij za kršitelje ni, saj je po pojasnilih ministrstva za okolje in prostor ukrep »v dobro in odgovornost vsakega posameznika«. Bodo pa na namestitev lastnike kurilnih naprav opozarjali dimnikarji ob rednih pregledih.

Senzor lahko namesti vsak sam

Cene senzorjev se gibljejo od 20 do 45 evrov, so pa lahko tudi višje, če je njihova življenjska doba oziroma trajanje baterije daljše od minimalno sprejemljivih pet let ali če ima senzor dodatno opremo in funkcije, kot so zaslon za grafično prikazovanje stanja senzorja in baterije, modul za povezovanje v varnostni sistem ali z mobilnim telefonom… »Povsem zadostuje že osnovna izvedba senzorja CO, ki uporabnika v primeru previsokih vrednosti ogljikovega monoksida v prostoru opozori z zvočnim signalom in ima tipko za resetiranje ter nadzor nad stanjem baterije,« so pojasnili na okoljskem ministrstvu in dodali, da so minimalne zahteve, ki jih mora izpolnjevati vsak senzor CO, objavljene na spletni strani tržnega inšpektorata.

Naprave je mogoče kupiti v trgovinah s tehničnim blagom, pa tudi v splošnih trgovinah in na spletu. Po pojasnilih ministrstva lahko senzor CO montira vsak sam po navodilih proizvajalca. Prav tako posebnih znanj ne zahteva enostavno vzdrževanje naprave. »Po preteku predvidene življenjske dobe pa bo verjetno ceneje in hitreje senzor zamenjati z novim kot ga servisirati,« so dodali na ministrstvu.