Vse več je povpraševanja po različnih električnih grelnih telesih, kot so oljni in konvekcijski radiatorji ter IR-grelne plošče. Kako izbrati pravo grelno napravo?

Oljni radiatorji ne izsušujejo zraka Pri izbiri električnih grelnikov se kupci radi odločajo za električne oljne radiatorje. Njihova glavna prednost je možnost namestitev v vseh prostorih doma ali stanovanja. Enostavno delujejo s pomočjo električnega termostata, ki sam uravnava temperaturo v prostoru ter poskrbi, da se radiator ugasne, ko je prostor ogret na nastavljeno temperaturo. Ena izmed pomembnih prednosti oljnih radiatorjev je, da ne izsušijo zraka, med pomanjkljivostmi pa lahko izpostavimo, da potrebujejo nekoliko več časa, da se segrejejo in začnejo oddajati toploto. Vendar še kar nekaj časa oddajajo toploto tudi po tem, ko jih že izključimo iz električnega napajanja.

Topel zrak iz konvekcijskih radiatorjev Konvekcijski radiatorji so po lastnostih podobni oljnim, vendar delujejo na drugačen način. Z vgrajenim ventilatorjem v prostor vpihujejo topel zrak in ne oddajajo toplote s segrevanjem reber kot oljni radiatorji. Glavna prednost konvekcijskih radiatorjev je, da se izjemno hitro segrejejo, zato so zelo učinkoviti, če želimo prostor čim hitreje ogreti. Po drugi strani pa ne oddajajo toplote in se razmeroma hitro ohladijo, ko jih izključimo iz električnega napajanja. Konvekcijski radiatorji so priporočljivi predvsem v vmesnih prostorih na vhodih, kjer vpihujejo topel zrak, ki se meša z mrzlim, da le-ta ne pride do notranjih prostorov. Veliko ljudi uporablja tudi talne konvekcijske radiatorje pri panoramskih strehah za izvedbo toplotnih zapor (zaves).

Blagodejni učinki IR-panelnih grelnikov Tehnološki trend zadnja leta predstavljajo IR-panelni grelniki. Ti v nasprotju z oljnimi in konvekcijskimi radiatorji, ki segrevajo ozračje, ogrevajo le telesa v prostoru. To pomeni, da imajo neposreden toplotni učinek na človeka, če je v neposredni bližini panelnega grelnika. Njihova prednosti so blagodejni in zdravilni učinki infrardečih žarkov ter nizki stroški vzdrževanja. Zaradi svoje prilagodljivosti predstavljajo odličen nadomestek klasičnim fiksnim radiatorjem.