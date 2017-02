Ob nakupu nove vgradne pečice vam svetujemo tako, ki že ima funkcijo samočiščenja. Pri pečicah blagovne znamke Beko lahko izbirate med pirolitičnim, parnim, katalitičnim in oleofobnim načinom čiščenja notranjosti. Če se kljub izbrani ponudbi samočistilnih pečic odločite za nakup klasične, ali pa ste že lastnik pečice, ki nima funkcije samočiščenja, je treba to storiti ročno.

Ker so običajna čistila za pečice lahko zelo agresivna in za seboj puščajo močan vonj, ki se kasneje vpije celo v hrano, bodite pri doziranju zelo previdni. Zaradi tega si lahko pripravite svojo raztopino s čistilom: v prazno litrsko stekleničko z razpršilcem dodate štiri jedilne žlice (57 gramov) sode bikarbone in dotočite vodo. Vsebino dobro premešajte, saj se mora soda bikarbona popolnoma raztopiti.

Steklo na vratih se bo svetilo kot novo

Umazano steklo na vratih zakriva pogled v pečico, saj je poškropljeno od maščobe, ki se dobesedno zapeče na steklo, poleg tega pa močno kazi zunanjo podobo. Za čiščenje in topljenje ostankov hrane in maščobe lahko prav tako uporabite mešanico sode bikarbone in vode, le da naj bo mešanica tokrat veliko bolj gosta – v obliki paste. Steklo premažite s čistilom in ga pustite delovati približno dvajset minut. Nato površino obrišite z vlažno gobo in zdrgnite s papirnato brisačo. Steklo se bo po čiščenju svetilo, kot bi bilo novo.

Po približno eni uri preverite, ali so se trdi in zažgani ostanki v notranjosti pečice popolnoma raztopili, sicer postopek pri trdovratnih ostankih umazanije ponovite. Za lažje odstranjevanje lahko uporabite tudi strgalo za odstranjevanje ledu z vetrobranskega stekla, z majhno krtačo in smetišnico pa odstranite zoglenele ostanke. Da bo notranjost vaše pečice res popolnoma čista, jo obrišite z mešanico alkoholnega kisa in vode, pri čemer naj bo razmerje ena proti ena. Po končanem čiščenju pečice skrbno umijte tudi pladnje za peko.

Vir: www.beko-si.com/blog