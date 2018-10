Sinergija, ki jo s kombinacijo ustvarjata kamen in železo kot osnovna materiala, se izkazuje v izjemnih rešitvah za interjer, ki zlahka spremlja mnoge stile notranje opreme. Različne vrste kamna in železa s svojimi vizualno oplemenitenimi izvedbami so priljubljena izbira mnogih arhitektov in oblikovalcev ter tudi uporabnikov prostorov, ki so prepoznali estetsko vrednost obeh pomembnih materialov.

Različne vrste in namembnost Osnovne vrste kamna so: sedimentni ali usedlinski (apnenec, peščenjak, fosilni kamen, travertin), metamorfni (marmor, skrilavec, serpentin), eruptivni (granit) in umetni (teraco, anglomerat, umetni marmor). Izbira kamna je odvisna od namena in podnebja, v katerem ga uporabimo. Apnenec in marmor spadata med občutljivejše vrste, zato sta priporočljiva za notranje prostore, druge pa lahko uporabimo tako zunaj kot znotraj. Občutljive vrste kamna lahko poškodujemo zaradi nepravilne uporabe in vzdrževanja, zato je sredstva za čiščenje in pribor treba izbrati glede na trdoto in poroznost.

Kamen in železo v interjerju V svetu arhitekture in dizajna kamen najpogosteje uporabljamo za prekrivanje notranjih in zunanjih talnih ter zidnih površin, izdelavo pohištva in okrasnih predmetov, oblogo stopnic in fasad ter za ograje, vodnjake in kot material za zidanje. S svojo trajnostjo, kakovostjo in lepim videzom zavzema pomembno mesto v arhitekturi in dizajnu, zato je danes nezamenljiv in uporabljen vsepovsod. Železo je najpomembnejši konstrukcijski in tehnološki material, ki ga najpogosteje uporabljamo v obliki jekla in jeklenih legur, od katerih sta v gradbeništvu najbolj priljubljena baker in aluminij. Železo zlahka kujemo, varimo in loščimo do visokega sijaja. Kovano železo, pred korozijo zaščiteno s pocinkanjem, pa je zaželen material tako v moderni kot tradicionalni arhitekturi.

Za tradicionalni in minimalistični stil Železo, jeklo in jeklene legure so sestavni deli sodobne arhitekture. Uporabljamo jih za različne nosilne konstrukcije objektov, paviljone in nadstreške, obloge zidnih in strešnih površin, ograje ter izdelavo pohištva in svetil, medtem ko sega uporaba v gradbeništvu in drugih panogah še dlje. Kombinacija kamna in železa v interjerju je učinkovita in razkošna, pa naj gre za tradicionalni ali minimalistični stil opremljanja. Oba materiala je mogoče enostavno oblikovati in vključiti v različne stile, tako da v izraznosti kamna in železa vsakdo najde svojo dizajnersko vizijo.

Toplo in prijetno ozračje Čeprav ju prvenstveno doživljamo kot hladna materiala, pa lahko kamen in železo z načinom oblikovanja, barvo, načinom uporabe v prostoru ter z odnosom do drugih materialov ustvarita nadvse toplo in prijetno ozračje, ki je v popolnem nasprotju s prvotno asociacijo. Plemenitost prostora, ki jo dosežemo s kamnom in kovanim železom, je težko doseči z drugimi materiali. Oba materiala sta skoraj obvezna pri urejanju vrtov, teras, balkonov … Železne ograje različnih oblik, modernih ali rustikalnih, kamnite obloge na tleh ali zidovih ali dekoracija na vrtu spremenijo prostor okoli doma v priljubljen kraj za počitek in sprostitev. Rastline in travnate površine še podkrepijo doživljaj, ki ga ustvari kombinacija obeh materialov.