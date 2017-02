Najbrž ni treba poudarjati, da bi bila opravila v pralnici veliko prijetnejša, če bi bilo okolje lepše. Bele stene in bele keramične ploščice? Pravi dolgčas. Omislite si barve in nove odporne materiale za tla, morda tudi kak poster – sploh če tu tudi likate in ne želite gledati zgolj praznih sten. Ob učinkoviti razporeditvi opreme, ki jo v tem prostoru potrebujete, pa boste delo tudi hitreje opravili.

Omarice in prostor za shranjevanje V hiši lahko za pralnico namenimo več prostora, medtem ko je utiliti običajno tesnejši. V večji pralnici pralni in sušilni stroj brez težav stojita drug ob drugem. Njuno zgornjo površino izkoristimo tako, da nanjo položimo prirezan kopalniški pult, ki ga uporabljamo za razvrščanje ali zlaganje perila. Na skromni kvadraturi utilitija stroja postavimo drugega nad drugega. Stojita lahko tudi v pokončni omarici z vrati, ki jih po končanem pranju ali sušenju zapremo ter aparata skrijemo. Paziti je treba samo na ustrezno prezračevanje, kar še posebno velja za sušilnik. Pa še dodaten prostor za shranjevanje pridobimo na vrhnjih policah, če omara sega do stropa. Če ob vstopu v pralnico najprej zagledate kartone pralnega praška in plastenke mehčalca za perilo, na stene namestite praktične viseče omarice z vrati. Vanje lahko pospravite vse pripomočke in drobnarije, od čistilnih sredstev do ščipalk za perilo. V majhnem prostoru izkoristite zadnjo stran vrat, na katera s kaveljčki obesite vrečke ali plastični poličnik za shranjevanje. Če je pralnica večja, si lahko omislite tudi nekoliko večjo omaro za hrambo sezonske garderobe in obutve. Izdelovalci pohištva za kopalnice ponujajo čedalje večji izbor elementov z ustrezno zaščito pred vlago, ki jih lahko brez skrbi za njihovo vsebino postavite tudi v pralnico in utiliti. Usklajeno pohištvo in delovne površine (in ne z vseh vetrov nabrane omarice) naredijo tudi prijeten vtis.

Sušenje, likanje in razsvetljava Navadno je v pralnici in utilitiju tudi pomivalno korito. Zelo prav vam bo prišlo pri odstranjevanju trdovratnih madežev in namakanju perila, uporabite pa ga lahko tudi za čiščenje pripomočkov, denimo pleskarskih čopičev. Za obešanje perila, ki ga ne smemo sušiti v sušilniku (ali če tega sploh nimamo), je nujno stojalo. Če živite v hiši, perilo najbrž sušite na prostem, medtem ko v stanovanju brez balkona pride zelo prav izvlečni ali zložljivi obešalnik, ki ne zavzame veliko prostora in kopalnico osvobodi mokrih oblačil nad kadjo. Tudi praktična likalna deska je nenadomestljiva. Najboljša je takšna, ki jo je mogoče zloženo pospraviti v omaro ali obesiti na steno, da nam ni v napoto. Idealno je, če imata pralnica in utiliti okno, saj je naravna svetloba do oči bolj prijazna kot umetna. Za prostore brez okna in delo zvečer pa je tako kot za druge prostore stanovanja pomembna primerna razsvetljava. Osnovno svetilo naj bo stropna svetilka z dovolj močno sijalko, ki dobro osvetljuje ves prostor, ne pozabite pa niti na stoječo ali namizno svetilko z usmerjeno svetlobo, ob kateri boste lahko očistili madeže ter zašili ali popravili kak kos oblačila.