Za starine običajno veljajo tisti kosi pohištva in dekoracije, ki so stari nad sto let, vendar mednje štejemo tudi nekatere umetnine, ki toliko let ne presegajo. Cene starin in umetnin se rade spreminjajo in predvsem tistih najbolj iskanih rastejo iz leta v leto. Pri opredelitvi cene pa moramo upoštevati tudi nekaj drugih dejavnikov kot so trendi, stanje izdelka, njegovo poreklo in znamka proizvajalca.

Kje začeti in kaj zbirati Najprej se morate odločiti, kaj sploh želite zbirati, in ugotoviti, kje boste predmete lahko našli. Iščete lahko prek spleta ali pa obiščete razprodaje starega pohištva in starinarnice. Pri izbiranju poskrbite, da boste vsak kos pregledali čim bolj previdno in poizvedeli čim več o njegovi zgodovini. Pri tem vam je lahko v veliko pomoč dokumentacija o izdelku, če je na voljo, zato prodajalca le povprašajte po njej. Z dokumenti, ki potrjujejo njihovo pristnost in starost, so starine sicer dražje, vendar je to dobra naložba, saj jih boste lahko kasneje, če boste želeli, tudi dražje prodali.

Novo v kombinaciji s starim Če se odločite za starine, jih lahko v stanovanju brez skrbi postavite ob bok novemu pohištvu - ujeli se bodo v popolni harmoniji. Današnji trendi narekujejo kombiniranje sodobne opreme s starinskimi kosi, zato ni nič nenavadnega, če ob moderno oblikovanem kavču stoji udoben usnjen naslonjač z začetka prejšnjega stoletja, ali skrinja za balo, kakršno so uporabljale naše (pra)babice. Starinski predmeti so običajno tudi odlične kakovosti in zelo trpežne izdelave, zato jih lahko še dolgo uporabljate.

Označeni starinski predmeti Na nekaterih starinskih elementih lahko starost in pristnost preverite z oznakami na njih. Starost porcelana je mogoče običajno razbrati z njegove zadnje strani, prav tako pa so označeni tudi izdelki iz srebra in zlata, na katerih običajno piše celo, kdo jih je naredil, kdaj in koliko srebra oziroma zlata je pravzaprav v njih.

V kakšnem stanju je starina Seveda je najpomembnejše, v kakšnem stanju je starinski kos. Udarjena ali rahlo odkrušena vaza ni niti približno tako dragocena kot popolnoma ohranjena. Porcelan sicer lahko restavriramo, vendar ob tem spet pade njegova cena. Tudi na splošno velja, da so starine v prvotnem stanju dragocenejše od popravljenih. Vsak popravek ali sodobnejši dodatek jim zniža vrednost, kaj šele lakiranje lesa ali kaj podobnega, česar se običajno lotijo amaterji v želji, da popravijo dolgoletno škodo.

Starost in vrednost Starost nima vedno glavne vloge pri določanju vrednosti - lahko bi celo rekli, da ima manjšo vlogo. Sicer je določena meja okoli sto let, vendar ni nujno, da imajo vsi starinski predmeti takoj veliko vrednost. Dobro ohranjeno vedro je lahko na primer staro čez sto let, vendar pa ga boste lahko prodali le za nekaj evrov. Seveda pa je njegova končna cena spet odvisna od kupca.

Stil in trendi Mogoče se stil in trendi na prvi pogled ne zdijo pomemben faktor, toda pri določanju vrednosti starinskih predmetov igrajo izredno pomembno vlogo. Okusi se spreminjajo in če zbiratelji ne želijo več kupovati izdelkov iz slonovine ali kosov francoskega pohištva, jim pač pade cena. To je vsekakor tveganje, ki ga morate vračunati, če starine kupujete zato, da jih boste nekoč prodali naprej.