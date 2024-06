Iskrice z EP

Čeferin obiskal slovensko reprezentanco

Dan po tekmi z Dansko je slovensko nogometno reprezentanco v Wuppertalu obiskal predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. Ob prihodu se je prisrčno pozdravil s predsednikom NZS Radenkom Mijatovićem, ostalimi člani vodstva, objel pa se je s kapetanom Janom Oblakom, Josipom Iličićem in še nekaterimi igralci ter poklepetal s selektorjem Matjažem Kekom. Nekaj minut je odgovarjal tudi na novinarska vprašanja. Z dosedanjim delom prvenstva je zadovoljen, saj uživa v vsaki tekmi in v velikem številu golov. »Vsi smo čustveni, ko smo videli množico slovenskih navijačev v Stuttgartu. Lagal bi, če ne bi potrdil, da navijam za Slovenijo. Navijači so bili fantastični. Še več jih pričakujem v Münchnu, ker je bližje in bi vsi radi videli nekakšen ex-jugoslovanski dvoboj,« je povedal Aleksander Čeferin in se dotaknil tekme v četrtek ob 15. uri med Slovenijo in Srbijo. »Gledal sem tekmo Srbije in Anglije. Srbija je zelo dobra ekipa. Če Slovenci mislimo, da bomo Srbe premagali z lahkoto, ali če računamo na tri točke, smo malo naivni. Tudi oni so naivni, če menijo, da jim bo proti Sloveniji lahko. Pričakujem velik spektakel,« je dodal Aleksander Čeferin. Ekipi, ki sta jih vodila predsednika Čeferin in Mijatović, sta odigrali tudi nogometno tekmo na zelenici, na kateri trenira Slovenija. Na tekmi, ki si so jo ogledali tudi nekateri reprezentanti, je bilo golov toliko, da jih niso uspeli prešteti. Z nogometnim znanjem so navdušili nekdanji reprezentanti Borut Mavrič, Miran Pavlin, Goran Cvijanović, Milivoje Novaković, Boštjan Cesar, evrogol pa je dosegel tudi Čeferin, njegovo soigralci pa so nekajkrat stresli tudi okvir gola.

Regeneracija na kolesih ob igrišču

Slovenska nogometna reprezentanca se je v nedeljo takoj po popoldanski tekmi v Stuttgartu s posebnim letalom vrnila v svojo bazo v Wuppertalu, kjer so nogometaši, ki so igrali, opravili regeneracijo, ostali pa normalen trening. Tisti, ki so imeli regeneracijo, so bili tudi na sobnih kolesih, ki so jih postavali kar ob robu igrišča. Reprezentanti Srbije so imeli po večerni tekmi z Anglijo v Gelsenkirchnu, kjer je prišlo do pravega prometnega kaosa, noč brez sna, saj so se v svojo bazo v Augsburgu vrnili šele, ko je sonce že vzšlo.

Zeleno prvenstvo

Ker je letošnje evropsko prvenstvo zavezano trajnosti, ni več tiskanih vstopnic in zapisnikov tekem na papirju, ampak vse poslovanje poteka v elektronki obliki in s pomočjo kod.