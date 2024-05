Carolyn Bessette Kennedy, nekdanja tiskovna predstavnica Calvina Kleina in žena Johna F. Kennedyja ml., je zmeraj izstopala po svojih modnih kombinacijah in je še danes večni navdih za tiho luksuzno modo. Julija bo minilo 25 let od njene tragične smrti v letalski nesreči.

Prvič po smrti gre del njene garderobe na dražbo. Natančneje, gre za obleko, ki jo je leta 1998 nosila na večerji v klubu Supper, v isti obleki pa je bila nato še na koncertu skupine Parsons Dance Company. Vsa Carolynina garderoba, še posebno pa ta obleka, izžareva tiho razkošje. Zanimanje zanjo je že izrazilo ogromno ljudi.

Obleka v stilu trenčkota ima večplasten ovratnik in reverje, krasijo pa jo svileni pas in manšete na rokavih. Ocenjena vrednost obleke je 20.000 dolarjev. Znano je, da se Carolyn ni nikoli držala pričakovanega načina oblačenja, ki so ji ga zaradi poroke z znanim politikom pripisovali. Tudi zato je s svojim izborom oblačil pogosto begala javnost, kar je posledično še podžigalo modne urednike.

Tokratna dražba poteka ob pravem času, saj sovpada z izidom knjige CBK: Carolyn Bessette Kennedy: Life in Fashion. Marissa Speer, vodja prodaje pri Bonhamsu, kjer bo junija potekala dražba, je povedala, da nihče bolj kot Carolyn ne uteleša tihega razkošja in da so kosi v njeni garderobi bili in ostali brezčasni. Oboževala je minimalizem in v časih, ko ta še ni bil popularen, je sestavljala svojo kapsulno garderobo. Med drugim je imela v omari le 40 kosov oblačil, kar je pohvale vredno, sploh v današnjem svetu hitre mode, ko se oblačila nenehno kopičijo v naših omarah. Prav tako je bila kraljica trajnosti. Ker je bila Bessette-Kennedyjeva lovka na vintage kose in je pretežno nakupovala v vseh večjih trgovinah z izbrano ponudbo vintage mode v New Yorku, so pri Bonhamsu zadovoljni, da bo njena garderoba ponovno zaživela v omari novega lastnika.