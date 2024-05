Kot poroča srbska agencija Tanjug, je Dodik povedal, da bo vlada entitete na njegov predlog v naslednjih 30 dneh pripravila celovito poročilo o delovanju v zadnjih 30 letih. Potem pa bodo Federaciji BiH kot podpisnici daytonskega sporazuma predložili predlog Republike Srbske o medsebojni razdružitvi.

»Danes začenjamo formalno odločitev o zahtevi po mirni razmejitvi. Predlagali bomo, da se najprej razjasnijo politične pristojnosti, povezane z entitetama, ter da ohranimo in pustimo sedanji model delovanja gospodarstva, v nekaj letih pa bomo to prilagodili modelu mirne razmejitve,« je po poročanju Tanjuga izjavil Dodik in dodal, da srbski narod preprosto ne more več živeti v takšni Bosni in Hercegovini ter da je to, kar so naredili Bošnjaki z resolucijo o Srebrenici, nezakonito in da niso upoštevali Srbov. Pri tem je spomnil, da tega vprašanja ni obravnavalo predsedstvo BiH in da brez odločitve tega organa ni mogoče sprožiti pobude v ZN.

Na njegove izjave so se že odzvali nekateri predstavniki Evropske unije. Tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella Peter Stano je spomnil, da so države članice decembra ponovile svojo nedvoumno zavezanost evropski perspektivi BiH kot eni, enotni in suvereni državi in izpostavil zaskrbljenost EU zaradi zakonodaje in pobud v Republiki Srbski.