Vučić si je med glasovanjem preko ramen ogrnil Srbsko zastavo, kar so mnogi označili za neprimerno. Na opozorilo, naj si zastavo sname, pa je ostro reagiral z besedami, da mu je nihče na svetu ne more vzeti.

Srbski predsednik je bil med objavo rezultatov vidno nervozen. Mečkal je zastavo in si z njo brisal čelo ter jo nosil k ustom. Posnetki z njegovim obnašanjem so kmalu postali viralni hit na družabnih omrežjih.

“In Oskarja dobi… Aleksandar Vučić,” je komentiral eden izmed uporabnikov omrežja X.

and the Oscar goes to… pic.twitter.com/VE5P9FokS7