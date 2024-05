»Na žalost današnja objava ni dobra... Ponoči okrog 1:30 so nam trije nepridipravi vlomili v trgovino in iz nje odnesli osem koles ter povzročili precejšnjo materialno škodo. Uspelo jim je uničiti varovalno mrežo na zunanjosti trgovine, protivlomna vrata na vhodu in jeklena vrata v notranjosti trgovine, odnesli so pa precej specifična kolesa, kar nakazuje na to da so si pred obiskom teren vsaj približno ogledali,« sta lastnika zapisali na družbenem omrežju facebook.

Tatove išče policija, za pomoč pri prepoznavi pa iz Loose Cycles prosijo tudi javnost: »Kot si lahko predstavljate, je to ogromen finančni in moralni udarec za tako majhno podjetje, kot je Loose Cycles. Tine in Marko sva v trgovino vložila vse svoje prihranke in delava na polno zato, da se zgodba odvija tako, kot sva si zamislila. Vaša podpora nam sedaj pomeni še več kot ponavadi in verjameva, da bomo tudi to prebrodili! V kolikor imate kakršne koli informacije, ki bi lahko bile koristne, nam jih prosim sporočite oz. jih posredujte policiji.«

Seznam ukradenih koles

Marin Kentfield 2 ST - Medium

Marin Four Corners - Small

Marin Alpine Trail E2 - Medium

Transition Patrol NX - Large

Transition Relay PNW Carbon X0 AXS - Large

Bombtrack Hook - Large

Bombtrack Beyond SUS - Large

Surly Krampus SUS - Medium