Kupec je za edinstveno pero, katerega vrednost je bila na začetku ocenjena na 3.000 ameriških dolarjev odštel dobrih 28.000 dolarjev in s tem porušil dosedanji rekord cene peresa novozelandske ptice.

Predstavnica dražbene hiše Leah Morris je pred dražbo povedala, da je perje v odličnem stanju in je obdržalo svoj prepoznaven sijaj brez poškodb žuželk, a so bili kljub temu nad izplačanim zneskom presenečeni. Odšteta vrednost je namreč presegla več kot štirikratnik prejšnjega rekorda, ki je znašal 8.400 dolarjev.

Perje ptice, ki je bila uradno nazadnje videna leta 1907, po staroselski tradiciji Maore nosi tudi mistično moč, zato so se lahko na dražbo prijavili zgolj zbiratelji z licenco. Perje je namreč zaščiteno pod naravno dediščino taonga tūturu, ki med drugim varuje raznovrstne staroselske artefakte. S tem, kot je za BBC povedala Morris, zagotavljajo, da predmeti, ki so del naravne dediščine, ostanejo skrbno ohranjeni in zavarovani. Zaradi varovanja kulturne dediščine prodano perje ne sme zapustiti Nove Zelandije.

Informacij o izvoru in prodajalcu perja Morris zaradi varstva podatkov ni želela izdati. Je pa zagotovila, da gre za osebo, zavedeno v registru zbirateljev in izvira iz države izvora.

Čeprav je ptica izumrla v prejšnjem stoletju, ima njeno izumiranje dolgo zgodovino, ki sega nazaj več kot 700 let. Kot je zapisano na spletni strani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, se je upad populacije začel s prihodom Maorov in izsekavanjem gozdov.

Kot je za BBC povedala Morris, lahko to priložnost izkoristimo tudi za to, da se ob občudovanju peresa izumrle ptice spomnimo tudi drugih še živečih ptic, in se potrudimo, da v prihodnosti preprečimo izumrtje še teh.