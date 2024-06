Po državi je potekalo najmanj 200 shodov, in sicer na poziv sindikatov, različnih združenj in levih strank, ki so se ta teden uspele združiti v t. i. novo ljudsko fronto, s katero želijo ustaviti pohod skrajne desnice na oblast.

Prepričljivo je že zmagala na nedavnih evropskih volitvah, ankete pa Nacionalnemu zboru napovedujejo podoben uspeh tudi na bližajočih volitvah v parlament. Te je predsednik Emmanuel Macron sklical že na dan evropskih volitev, ko je njegova stranka doživela velik neuspeh, in bodo v prvem krogu potekale 30. junija, v drugem pa 7. julija.

Strankam na levici - od skrajno leve Nepokorne Francije do socialistov in zelenih - je sicer v naglici uspelo strniti vrste, a med njimi vladajo tudi napetosti, ki so se danes med drugim izrazile v obliki sporov glede kadrovske zasedbe.

Kljub nasprotovanju politiki Nepokorne Francije je danes kandidaturo na volitvah napovedal tudi nekdanji socialistični predsednik Francois Hollande.

Macron, ki je ta konec tedna sodeloval na vrhu G7, danes pa še na konferenci za Ukrajino v Švici, je njihove spore označil za pravi spektakel, češ da niso resni.

Predsednik Nacionalnega zbora, 28-letni Jordan Bardella, ki cilja na položaj premierja, je medtem ocenil, da bosta lahko eventuelno vlado sestavili le dve formaciji - njegova ali pa zavezništvo na levici.

Republikanska desnica je medtem razpeta med svojo tradicionalno potjo in pozivom predsednika Erica Ciottija k povezovanju z Nacionalnim zborom. V najnovejšem preobratu je danes sodišče razveljavilo njegovo izključitev iz stranke, ki so jo drugo člani uprizorili po spornem naznanilu sodelovanja s skrajno desnico.