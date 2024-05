Diplomirati v času genocida

Prihajali so z vseh strani. S taksiji, limuzinami in peš. Za fante in dekleta v brezhibno polikanih svetlomodrih univerzitetnih haljah in njihove starše je bil torek, 14. maja, zelo pomemben dan. Izdajali so jih lebdeči nasmeški, skrbno izbrana oblačila in serija »srečnih« selfijev pred vhodi v univerzitetni kampus. Na elitni ameriški univerzi Columbia so ta dan podeljevali diplome. Kot vsako leto ob tem času. A letos je bilo marsikaj drugače …