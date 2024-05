Ves Madrid je bil v torek zvečer v šoku. »Odločil sem se, da se bo moja kariera aktivnega nogometaša končala to poletje po Euru. Kot sem vedno govoril, Real Madrid je in bo moj zadnji klub v karieri,« je Kroos v španščini sporočil svojim 46 milijonom sledilcev na instagramu. Na to sporočilo se je usul plaz poslovilnih čestitk skorajda vseh nogometašev, ki se jih lahko spomnimo, predvsem tistih iz Reala. »Ponosen sem, da sem s teboj tvoril sredinsko linijo Reala ves ta čas. Nepozabne evropske noči, magija Bernabeua. Do konca življenja ne bom pozabil te zlate dobe najinega kluba. V karieri si dosegel vse. A pred seboj imava še eno nalogo. Greva skupaj po 15. lovoriko lige prvakov za Real,« se je nekaj ur kasneje odzval Luka Modrić, igralec, ki je skupaj s Kroosom tvoril osrednjo os madridske igre, ki je dominirala na evropski sceni vse od leta 2014, ko je nemški vezist prestopil v Madrid.

Zanimiva je ironija zgodovine: Toni Kroos je še v majici münchenskega Bayerna leta 2013 prvič osvojil ligo prvakov, to najprestižnejše nogometno tekmovanje na svetu – in to z zmago proti dortmundski Borussii. Prav proti tej bo 1. junija na Wembleyju lovil še rekordni šesti naslov prvaka te lige, petega z Realom in, kot rečeno, 15. v zgodovini tega kluba. V bistvu je neverjeten podatek, kaj vse je Kroos v svoji karieri osvojil: 33 lovorik, od tega 22 v Realu, 10 v Bayernu (kjer je igral od leta 2007 do 2014, z enim letom posoje v Bayerju iz Leverkusna vmes) in eno z reprezentanco; od tega gre, kot rečeno, za pet naslovov v ligi prvakov (z Bayernom 2013, Realom 2016–18 in 2022), sedem naslovov državnih prvakov (tri z Bayernom in štiri z Realom) ter naslov svetovnega nogometnega prvaka z Nemčijo 2014, pa še kopico pokalnih in superpokalnih naslovov.

Slovo zlate Realove generacije

Kroosov odhod pomeni tudi dokončno slovo zlate Realove generacije minulega desetletja, ki je osvojila pet naslovov lige prvakov in podrla kup drugih rekordov. O tem je pisal Luka Modrić pri magičnih evropskih nočeh na madridskem stadionu Santiago Bernabeu, kjer so drug za drugim padali evropski nasprotniki. Kroos je skupaj z Modrićem in Casemirom tvoril sredino igrišča. Če jima je slednji kril hrbet kot klasična »šestica«, sta bila Kroos in Modrić klasični »osmica« in »desetica«, ki sta s svojimi žogami hranila najudarnejši napadalni trio v madridski zgodovini (Ronaldo, Benzema in Bale), nič manj pa ni njuna igra usodnega pomena še danes za Realove napadalce. Kot je zapisal novinar Rubén Jiménez v uvodniku vodilnega španskega športnega dnevnika Marca: »Kroos ne bo pustil luknje v ekipi, ker bo Real še vedno igral z 11 nogometaši. A pustil bo praznino – in praznino je težje zapolniti kot luknjo. Real bo po Kroosu še vedno znal teči, se bo pa moral znova naučiti hoditi.« Čeprav je rahlo filozofska, pa ta misel razkriva vse: Kroos in Modrić sta, čeprav nista bila najhitrejša na igrišču, vselej vodila Realovo igro s svojo glavo in možgani, tudi če sta stala pri miru ali zgolj hodila. Nikoli nista bezljala po igrišču, kot to danes počnejo njuni mlajši nasledniki, ampak sta nosila in vodila igro. To pa je v nogometu najtežje.

Metronom in legendarna osmica

Kroosu so svojčas nadeli vzdevek Metronom. Tako kot ta napravica, katere kazalec se giblje od leve proti desni, je Kroos vseskozi usmerjal igro Reala z desne proti levi strani in nazaj (drugače od Modrića, ki jo je usmerjal bolj v globino), pri čemer skorajda ni zgrešil podaje. Natančnost teh je pri njem vedno presegala 90 odstotkov na tekmo. Z lepimi streli je znal zadeti tudi mrežo, čeprav to ni bila njegova osnovna naloga na igrišču. Pojem in bistvo njegove igre najbolje reprezentira podaja za zadetek, ki jo je v svojem Münchnu proti Bayernu v letošnjem polfinalu lige prvakov usmeril proti Viniciusu, čez skorajda polovico igrišča, za hrbet nasprotniku, neposredno na nogo napadalcu. Kot bi usoda vedela, da mora tik pred slovesom postreči z eno njegovih najbolj briljantnih potez v karieri.

Kroosovo legendarno osmico v Realu bo zdaj prevzel Fede Valverde, za katerega je bil Kroos idol od mladosti. Ko mu je mladi Urugvajec spisal zahvalno sporočilo v slovo, mu je Kroos odgovoril: »Ti imaš vse, kar je treba, da si kapetan novega Reala.« Valverde je danes šele peti v vrsti kapetanov madridskega moštva, za Nachem, Modrićem, Carvajalom in Kroosom, a ker biologija dela svoje, bo Valverde že v letu ali dveh ostal sam. Realova slavna generacija se je oziroma se bo poslovila: Ronaldo je odšel leta 2018, Ramos in Varane 2021, Marcelo, Bale, Isco in Casemiro 2022, Benzema 2023 in zdaj še Kroos. Ostala sta samo še Modrić in Carvajal. Lahko se zgodi, da bomo na tem mestu kmalu pisali poslovilni zapis še o legendarnem Hrvatu. Real zdaj neizogibno prevzema Valverdejeva generacija, vsi našteti igralci vključno ali na čelu s Tonijem Kroosom pa bodo postali del legendarne zapuščine svetovnega nogometa.