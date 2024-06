Odštevanje se končuje in slovenska nogometna reprezentanca pili zadnje podrobnosti pred uvodno tekmo v predtekmovalni skupini C z Dansko jutri ob 18. uri v Stuttgartu. Ko smo na včerajšnjem treningu opazovali selektorja Matjaža Keka, ki ima na stadionu v Wuppertalu svojo pisarno kar v eni izmed slačilnic, kjer so po stenah polepili slike slovenskih navijačev, je deloval zadovoljno, navzven tudi mirno, a nervoza se bo z bližanjem tekme stopnjevala.

Če bo Oblak predaleč, se bo s sodniki pogovarjal Bijol

»Igralci delujejo normalno. Nekateri so bolj sproščeni, nekateri so v napetem pričakovanju prve tekme. Naj se žoga končno zakotali. Nihče izmed igralcev še ni bil na evropskem prvenstvu, tudi iz spremljevalne ekipe imata izkušnje s tem tekmovanjem le ekonom Igor Benčič, en fizioterapevt, morda še kdo,« je klepet začel Matjaž Kek. Noče delati primerjav med jutrišnjo uvodno tekmo Slovenije z Dansko in tisto z Alžirijo pred 14 leti na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, saj so povsem drugačni časi, tudi skupina fantov je nova.

»Na to tekmovanje smo čakali 15 let. Evropsko prvenstvo je celo kakovostnejše kot svetovno, sploh če so tekmeci v skupini Danska, Srbija in Anglija. Vsaka osvojena točka na evropskem prvenstvu bo imela veliko težo, saj je Slovenija dejansko avtsajder,« je dodal Kek. Nasmejal se je ob pripombi, da je vratar Danske kakovostnejši od alžirskega pred 14 leti, ko je po njegovi veliki napaki zadetek dosegel kapetan Robert Koren. Danska velja za tihega favorita EP, vendar je imela težave v Katarju, kjer je izpadla po predtekmovanju. »Danska je ekipa s fantastičnimi posamezniki, na klopi je v vlogi selektorja pravi gospod, saj ni lahko uravnotežiti zasedbe s tako kakovostnimi igralci. Eden največjih je Eriksen, a ko na kvalifikacijski tekmi v Köbenhavnu ni igral, smo imeli z Danci še več težav. Danci so ekipa, ki je odlično sestavljena in uravnotežena, že dolgo igrajo skupaj, zato smo se poskušali pripraviti na njihovo raznovrstnost. Na papirju lahko narišeš vse, a tekma vedno prinese nekaj novega. Ne strinjam se s tem, da nimamo kaj izgubiti, vse, kar bomo dobili, pa bo top rezultat Slovenije,« je o tekmecu spoštljivo govoril 62-letni Mariborčan. Ekipo je posebej pripravil na nova pravila glede komunikacije s sodniki, saj se lahko z njimi pogovarja le kapetan. Če je kapetan vratar, mora selektor določiti igralca v polju. Kek je za to vlogo izbral Jako Bijola, ki je bil že doslej namestnik kapetana. »Glede obnašanja doslej nismo imeli težav s sodniki, verjamem, da bo tako tudi tokrat. A nogomet so emocije, mimogrede lahko zanese tudi mene,« je bil jasen Kek.

Slovenski selektor je zelo blizu odločitvi, kdo bo začel tekmo. Potreboval je veliko časa, da je našel udarno enajsterico, zato je ne menja. Ni dvoma, da bodo v golu Oblak, na bokih v obrambi Karničnik in Janža, v štoperskem paru ob Bijolu verjetno Brekalo, v zvezni vrsti Gnezda Čerin, Elšnik, Mlakar in Stojanović ter v napadu Šporar in Šeško. »Ker bo treba vso tekmo igrati v visokem ritmu, bo zelo pomembnih pet menjav, ko se bo dvoboj verjetno lomil. Na zadnji tekmi z Bolgarijo z menjavami nisem bil najbolj zadovoljen. Prva enajsterica se je izoblikovala tako, da so sami sebe poiskali na igrišču na treningih. Fantom ves čas govorim, kako pomemben je na treningu vsak kontakt, žoga, beseda ... Nekateri smo malo zaspali v prepričanju, da je 80 odstotkov dovolj, a še zdaleč ni tako. Takšen pristop ni dovolj niti na treningu. Imamo dovolj širok kader, ki lahko prinese dodano vrednost v igro. Najbolj pomembno je, da vsi ostanejo zdravi,« je končal Kek.

Šporar potrebuje vsak večer dlje, da zaspi

V središču zanimanja medijev je bil Andraž Šporar, ki je dosegel gol proti Danski na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo junija lani v Stožicah in na pripravljalni tekmi z Bolgarijo, obe sta se končali z remijem 1:1. »Imam dovolj znanja, da vajo ponovim. Izredno bom vesel, če bo gol dosegel moj soigralec in bo izid 1:0 za Slovenijo. Napetost raste, pri meni se to najbolj pozna zvečer, ko potrebujem vsak dan dlje, da zaspim. To je pozitivna trema in vzhičenost pred nedeljsko tekmo,« je bil po tradiciji zgovoren Andraž Šporar, ki je nabrušen za tekmo z Dansko, saj bi Slovenija z zmago naredila velik korak k uvrstitvi v osmino finala.

»Vedno je lepo doseči gol, pa naj gre za tekmovalno tekmo, prijateljsko ali mali nogomet s prijatelji. Prepričan sem, da bo predstava boljša kot proti Armeniji in Bolgariji. Izkušnje črpamo iz dveh tekem z Dansko, pričakujem, da bo dvoboj podoben tistemu v Stožicah, saj tekma v Köbenhavnu​, ko smo vsi razmišljali o tekmi s Kazahstanom, ni pravo merilo. Pričakujem odprto tekmo in možnosti 50:50. Na koncu bo odločalo to, kdo bo osvojil več drugih žog in dobil več dvobojev. Če bo to Slovenija, imamo velike možnosti za zmago. Danska je za večino igralcev tekma kariere, morebitna zmaga bi bila vrhunski izkupiček,« je optimističen Šporar. Komaj čaka, da bodo slovenski navijači preplavili Nemčijo, in upa, da se bodo zadržali vsaj do začetka julija. »Nismo prišli v Nemčijo, da bi hodili na piknike z družinami. Le če bi osvojili šest točk, bi nam selektor verjetno dovolil, da se srečamo z njimi. Smo v karanteni, kjer je osredotočenost na nogometu, bomo pa z igrišča pomahali družinam,« je dodal Šporar.

Iskrice z EP Brekalo v Orlandu še ni obiskal Disneylanda Postavni branilec David Brekalo (na fotografiji) ni skrival zaspanosti, ko je prišel na včerajšnji trening. Z Miho Blažičem in Vanjo Drkušićem bije ostro bitko za mesto v štoperskem paru s poveljnikom obrambe Jako Bijolom. »Vse Dance, zlasti pa napadalce s Hojlundom na čelu, smo temeljito preučili. Ker smo z Danci že igrali, približno vemo, kako se bodo lotili tekme,« je napovedal David Brekalo. Pozimi je prav zaradi dviga kakovosti igranja iz norveške lige prestopil v ameriško ligo MLS in se dobro znašel v Orlandu. »Najbolj se veselim tekme z Anglijo. Seveda bomo šli iz tekme v tekmo. Odločala bo vsaka točka, zato bomo na polno šli v vsak dvoboj in drugo žogo, saj bi s polovičarstvom zapadli v težave,« je dodal Brekalo, ki v Orlandu še ni obiskal Disneylanda. Soigralci so ga z navdušenjem pospremili na evropsko prvenstvo, vodstvo kluba pa malo manj. Tekmovanje v ligi MLS poteka naprej, rezultati kluba pa v zadnjih tednih niso bili najboljši. Ni bil danski vohun, ampak razigrani otroci Včerajšnji trening se je začel s preplahom, da je za ograjo na drugi strani stadiona danski vohun. Ko je vodja varnosti obhodil ves objekt, je strokovno vodstvo Slovenije pomiril s poročilom, da so bil tam otroci, ki so prišli na obisk živalskega vrta. Slovenija ne bo trenirala v Stuttgartu Slovenska reprezentanca bo tudi zadnji trening pred tekmo opravila danes v svoji bazi v Wuppertalu in sploh ne bo preizkusila zelenice v Stuttgartu. Takšen ritem je imela za gostovanja že v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Strokovno vodstvo je ocenilo, da je trening doma kakovostnejši, saj je na prizorišču omejen na največ eno uro, lahko se zgodi, da niti ne moreš vaditi na celotnem igrišču. Nogometaši bodo imeli po današnjem treningu kosilo in počitek, saj bodo z letališča v Düsseldorfu proti Stuttgartu s posebnim letalom odpotovali šele ob 17. uri. Po pristanku se bodo odpeljali v hotel, selektor Kek in Timi Max Elšnik pa na novinarsko konferenco v medijskem središču na stadionu. Sodniki bodo Švicarji Evropska nogometna zveza (Uefa) je določila, da bo glavni sodnik na tekmi Slovenija – Danska 36-letni Švicar Sandro Schärer​, ki je mednarodni sodnik od leta 2015. Doslej je v ligi prvakov sodil 11 tekem, v evropski in konferenčni ligi pa 20 tekem.