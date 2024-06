Španci so hitro pritisnili na hrvaško obrambno linijo in si po odvzetih žogah pripravili nekaj ugodnih položajev. V sedmi minuti pa je slabo z okoli 20 m streljal Alvaro Morata.

Hrvati so sredi polčasa vzpostavili ravnotežje na zelenici, vseeno pa so prvi zadeli Španci. Po dolgi podaji na špansko polovico so do žoge prišli Španci, z lepo podajo pa je Fabian Ruiz zaposlil vtekajočega Morato. Ta je imel dovolj prostora, stekel proti Dominiku Livakoviću in ga v 29. minuti z levico tudi premagal.

Že minuto kasneje je do nevarnega strela na drugi strani prišel Mateo Kovačić, a je z levico z roba kazenskega prostora le dobro ogrel Unaija Simona.

Španci so hitro prišli še do enega zadetka, potem ko so dolgo vztrajali okoli hrvaškega kazenskega prostora. Po podaji Pedrija se je na malem prostoru odlično znašel Fabian Ruiz, ki je nato z levico tudi s pomočjo hrvaškega branilca zadel mimo Livakovića.

Znova so Hrvati takoj po prejetem zadetku nevarno zapretili. Strel Brozovića je ustavil Simon, Lovro Majer pa odbitka s slabšo desno nogo ni pretvoril v zadetek. Tudi v 41. minuti so bili Hrvati blizu znižanju, a je žoga po strelu Joška Gvardiola malenkost zgrešila tako španska vrata kot Anteja Budimirja, ki je bil prepozen, da bi jo potisnil v mrežo.

Učinkovit španski polčas je s tretjim zadetkom v Livakovićevi mreži tik pred koncem kronal še Dani Carvajal. Branilec Reala je izkoristil nevarno podajo najmlajšega igralca v zgodovini EP Lamina Yamala z desne strani in žogo z neposredne potisnil v hrvaško mrežo.

V drugem polčasu so Španci sprva pretili, najbližje zadetku je bil prav Yamal, a mu je strel v 52. minuti sijajno obranil Livaković. Poskusil je tudi Morata, a zgrešil cilj dve minuti kasneje.

V 55. minuti so bili do takrat najbližje zadetku Hrvati, a po »fliperju« v osrčju kazenskega prostora žoge nikakor niso strpali za vrata Simona. Predvsem Josip Stanišić in Andrej Kramarić bi morala streljati bolje.

Hrvati, ki so bili v drugem polčasu nevarnejši kot v prvem, so bili blizu znižanja na 1:3, potem ko si je v 78. minuti napako privoščil španski vratar, nato pa je v nadaljevanju akcije Rodri podrl rezervista Bruna Petkovića za enajstmetrovko.

Unai Simon je nato ubranil strel Petkoviću, a je Ivan Perišić prvi prišel do odbite žoge in jo podal nazaj do Petkovića za lahek zaključek. Toda tudi to ni bila končna odločitev, saj je Perišić po mnenju iz sobe za Var prehitro stekel v kazenski prostor in ostalo je pri 3:0.

Ob 21. uri bo še druga tekma prvega kroga skupine B, ko se bosta v Dortmundu pomerili reprezentanci branilke naslova Italije in Albanije.

Že pred tem pa so v skupini A Švicarji s 3:1 premagali Madžarsko.