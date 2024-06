Predlog so vložili pobudniki peticije, ki so si prizadevali za izboljšanje bivanjskih razmer starejših, otrok z motnjami v razvoju in invalidov v občini.

Pobudniki peticije za ureditev oskrbe na domu so problem sofinanciranja storitve pomoči na domu v občini Kočevje označili za največjega v državi. Po podatkih Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, ki so jih navedli pobudniki peticije, je povprečno sofinanciranje na nacionalni ravni v letu 2022 znašalo 70,4 odstotka, v Kočevju pa 55 odstotkov. Zato so od občine zahtevali, da delež sofinanciranja uskladi na slovensko povprečje, in ob tem opozorili, da cena enake storitve v ljubljanski občini stane 4,4 evra na uro, medtem ko je cena v Kočevju 11,37 evra na uro.

Na zadnji seji je občinski svet sprejel predlog zvišanja sofinanciranja s 55 na 70 odstotkov. »S to odločitvijo smo naredili korak naprej k zagotavljanju dostojnega življenja vsem našim občanom, ki potrebujejo pomoč na domu,« so zapisali pobudniki peticije. V občini Kočevje socialnovarstveno pomoč na domu izvaja koncesijski zavod Jutro, pomoč pa občanom ponuja 13 socialnih oskrbovalk. Cene bodo po sprejetju novega sklepa po podatkih iz gradiv občinskega sveta za oskrbovance znašale 8,74 evra ob delovnih dneh in sobotah ter 10,09 evra ob nedeljah in praznikih.