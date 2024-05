Zasegli več kot sto sadik konoplje

V hišni preiskavi so mariborski policisti pri 58-letniku odkrili prirejen prostor za gojenje konoplje, v katerem so našli in zasegli 68 sadik, pa tudi različne pripomočke za gojenje. Poleg tega so zasegli manjšo stekleničko s kapalko z neznano tekočino ter osem svečk v PVC-embalaži z neznano snovjo, pri kateri obstaja sum, da gre za prepovedano drogo.