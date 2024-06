Se bo ali se vendarle ne bo pojavila prvič po lanskem božiču in prvič po marcu, ko je po dolgotrajnem, tudi divjem ugibanju, kaj se dogaja z njo, v ganljivem videoposnetku razkrila, da ima (javnosti še vedno) neznanega raka? To so se Otočani spraševali, ko Kate Middleton teden dni pred parado ni bilo na vaji sodelujočega irskega polka, katerega častna polkovnica je, za kar se je v pismu polku opravičila, a dodala: »Upam, da vas bom lahko zelo kmalu spet zastopala.«

Lepa in elegantna, a zelo shujšana

Ugibanj je bilo konec že v petek, ko je objavila svojo novo fotografijo in nepričakovano iskreno opisala zdravljenje s kemoterapijo, saj je napovedala, da se bo udeležila znamenite parade ob državnem rojstnem dnevu monarha, ki je bila prvič leta 1748. Britanski monarhi dvakrat na leto praznujejo rojstni dan. Takrat, ko imajo dejanskega, in vedno tudi junija, ne oziraje se na to, kdaj so rojeni (Elizabeta II. se je rodila aprila, Karel III. novembra). Zakaj? Zaradi muhastega vremena na Otoku, junij pa je ponavadi najbolj sončen mesec leta. Letos je bil junijski paradni dan aprilski. Le pol ure pred parado sedmih polkov z več kot 1400 vojaki in več kot 200 konji, med katero je veliko marširanja in temu primerne glasbe, je lilo. Potem se je zjasnilo, spet pa se je ulilo, ko so se vojaki vračali v Buckinghamsko palačo. Tam se je zbrala velika množica oboževalcev monarhije in valižanske princese, da bi videla, kar je upala, da bo videla na znamenitem balkonu palače že od januarja, ko je valižanska princesa imela trebušno operacijo, med katero so, kot je princesa razkrila šele marca, zdravniki odkrili, da ima raka. Potem ko so jo končno spet videli v živo, najprej v kočiji, s katero je prišla na parado, in potem pri odprtem oknu, s katerega si je z otroki ogledala enourno marširanje, ki je očitno zabavalo znanega »lumpa«, princa Louisa, so nasmejano Kate v krogu svoje in kraljeve družine videli mahati z balkona palače. Kot vedno je bila lepa in elegantno oblečena, a zelo zelo vitka. Zelo je shujšala.

Kralj za Kate prekršil protokol

Kot zbrana množica se je tudi kraljeva družina zagledala v nebo. Zaradi končnice parade, ki jo prinese prelet vojnih letal. Konča se s preletom Rdečih puščic, legendarne akrobatske skupine britanskega vojnega letalstva RAF. Očem, uprtim v Kate, ni ušlo, da je kralj prekršil protokol. Namesto sina, prestolonaslednika Williama, je bila ob njem, na njegovi desni, snaha Kate. To je zelo zanimivo, saj je bil to kraljev dan. Parada za njegov rojstni dan. V preteklosti se je veliko govorilo o ljubosumnosti članov družine in o tem, da ne smejo krasti soja žarometov, posebno ne kralju, ki je, ko je bil še prestolonaslednik in poročen s princeso Diano, celo javno izrazil ljubosumje zaradi njene priljubljenosti. Tokrat je kralj rade volje delil središče s snaho in bodočo kraljico, ki jo ima zelo rad in s katero si delita podobno usodo. Oba se že več mesecev zdravita za rakom.

Princesa še ni zunaj nevarnosti

Medtem ko kralj, ki so mu javnosti prav tako neznanega raka odkrili med januarsko operacijo prostate, s podaniki ne deli podrobnosti zdravljenja, je Kate v petkovem presenetljivo iskrenem sporočilu med vrsticami razkrila, da preživlja težko zdravljenje. Kot vsi, ki se za rakom zdravijo s kemoterapijo, pravi princesa, ima slabe dni, ko je šibka in si ne želi iz postelje, in dobre dni, ko se počuti močno. Poudarila pa je, da še ni zunaj nevarnosti in da si bo vzela toliko časa, kolikor bo treba, da se pozdravi. Napovedala je, da se bo z družino udeležila parade, in izrazila upanje, da »se bo poleti pridružila nekaj javnim dogodkom«. Z drugimi besedami: napovedala je, da bo njena pojavitev na paradi le začasna vrnitev na kraljevsko sceno. Tako iskren o svojem zdravstvenem stanju ni bil še nikoli noben član kraljeve družine. Kraljica Camilla, ki tu in tam kaj reče, da gre kralju dobro, je pred časom dejala, da je neposlušen, a dejansko je neznano, kako se počuti. Na lanski paradi je bil na konju, letos sta bila s Camillo na kraljevskih stolih. Zaradi rednega pojavljanja (neposlušnosti med zdravljenjem) 75-letnega kralja v javnosti Otočane, ljubitelje monarhije, bolj skrbi, zdaj sicer nekaj manj, zdravje 42-letne valižanske princese.