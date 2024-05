Nastopa konservativnega premierja Rishija Sunaka v ponedeljek in Keira Starmerja v četrtek ne bi mogla biti bolj različna. Ne samo zato, ker je bil prvi v »uniformi« politikov, dvodelni obleki s kravato, drugi pa brez suknjiča in kravate in je z zavihanimi rokavi sporočal, da se je pripravljen lotiti dela. Sunak je strašil s petimi najnevarnejšimi leti po hladni vojni, ki prihajajo po volitvah, posebno če bi na njih zmagali laburisti, Starmer pa je preudarno sporočil načrt »bodoče« laburistične vlade. To so bile prve salve neuradne kampanje za parlamentarne volitve, ki jih je Sunak mlačno napovedal v drugi polovici leta, lahko pa z njimi odlaša do konca januarja 2025.

Prvih šest in drugi »koraki«

Kot prvi korak od šestih je Starmer napovedal »zagotovitev gospodarske stabilnosti s strogimi pravili porabe, da bo naše gospodarstvo lahko raslo ob čim nižjih davkih, inflaciji in obrestnih merah za stanovanjska posojila«. Drugi je državno zdravstvo, ki je po štirinajstih letih konservativnih vlad zaradi krčenj proračuna v najhujši krizi v zgodovini. Na čakalnih seznamih za rutinsko zdravljenje in operacije je rekordno število Otočanov: samo v Angliji jih je 7,47 milijona. Okoli 385.000 jih čaka že več kot leto dni, okoli tri milijone pa od 18 tednov do enega leta.Starmer je obljubil, da bo laburistična vlada skrajšala čakalno dobo s 40.000 več zdravljenji in operacijami na teden, ki bodo v večernih urah in ob koncih tednov. Denar za to (pet milijard funtov na leto) naj bi dobila »z ukrepanjem proti vsem, ki se izogibajo plačevanju davkov«. Starmerjeva vlada bi tudi ukinila Sunakovo »ruandsko politiko« (pošiljanje ilegalnih priseljencev iz čolnov, ki prosijo za azil, v Ruando), ki jo ima za falirani politični trik, in ustanovila novo »poveljstvo za varnost meja, v katerem bi bilo na stotine novih preiskovalcev – specialistov s protiterorističnimi pooblastili za uničenje kriminalnih gangsterskih tolp«, ki organizirajo prečkanja Rokavskega preliva. Starmer bi tudi ustanovil »novo državno energetsko podjetje Great British Energy za proizvodnjo čiste (zelene) energije, da bi se za vedno zmanjšale položnice za elektriko in za povečanje britanske energetske varnosti«. Denar zanj bi prinesel dodatni davek na tako imenovani nepričakovani dobiček naftnih in plinskih orjakov, ki je bil v zadnjih nekaj letih astronomski. Med prvimi koraki so tudi ukrepi proti nesocialnemu vedenju: več policistov na ulicah, strožje kazni za storilce in nova mreža mladinskih centrov. Starmer napoveduje tudi zaposlitev 6500 novih učiteljev v državnem šolstvu, in sicer za ključne predmete, da bi šolarje pripravili za življenje, delo in prihodnost. Denar zanje bi laburistična vlada dobila z ukinitvijo davčnih olajšav za zasebne šole.

Previdnost pri laburistih, panika med konservativci

Številni Starmerjev nastop kritično primerjajo, po slogu in vsebini, z napovedmi »novega laburizma« Tonyja Blaira leta 1997. Najbolje jim je odgovoril Starmer sam, ko jih je spomnil, da je Blair trikrat zapored zmagal na volitvah. Starmer in sedanje vodstvo laburistov, kljub temu da že skoraj leto dni v raziskavah javnega mnenja konservativci za njimi zaostajajo od 20 do 30 odstotkov, ostajata skrajno previdna (ne upata si na primer kritizirati brexitske polomije) in načrtna, brez prepuščanja samozadovoljstvu. To po štirih zaporednih zmagah konservativcev na volitvah (leta 2010, 2015, 2017 in 2019) ni presenetljivo. Med konservativci je medtem vse večja panika. Matt Goodwin, ki ga imajo za konservativcem naklonjenega guruja anketiranja, jih po najnovejši raziskavi, v kateri za laburisti zaostajajo 27 odstotkov (47 proti 20), svari, da jim na prihodnjih volitvah grozi nekaj na ravni političnega izumrtja.